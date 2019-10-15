Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Форум «Минского диалога» на тему «Европейская безопасность: отойти от края пропасти» прошёл 7-8 октября в белорусской столице. Участие в форуме принял Президент Беларуси Александр Лукашенко. Мероприятие собрало высокопоставленных официальных лиц и ведущих экспертов из ЕС, России, США, Китая и государств Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. Миссия форума — предоставлять открытую площадку без геополитических разделительных линий для исследований и дискуссий о международных отношениях и безопасности в Восточной Европе.





В процессе выступления на форуме, Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что в списке современных вызовов человечеству доминируют угрозы безопасности и беспрецедентная напряжённость в международных отношениях, рост числа региональных конфликтов затрагивают большинство континентов.

«Мы уже начали бить в набат, призывая остановить противостояние. В последнее время особенно много говорим о необходимости диалога, укрепления мер доверия и поиска компромиссов. Но мир, к сожалению, лучше не становится. Торговые войны и санкционное противостояние набирают всё большие обороты, ужесточается борьба за энергоносители и сырьевые ресурсы», — констатировал Президент.







Он добавил, что не решаются многочисленные вооружённые и замороженные конфликты на Ближнем Востоке, в Азии, Латинской Америке и Европе. При этом, используются всё более изощренные методы борьбы.

«За последние два десятилетия Беларусь оказалась в уникальной ситуации. С одной стороны, мы военно-политический союзник нашей России, участник Организации Договора о коллективной безопасности. Ни у одного государства нет такого уровня отношений с Москвой, как у нас. В то же время наша страна заключила международные договоры в области безопасности и мер доверия со всеми соседями, в том числе с государствами — членами НАТО. Это — уникальный ресурс в нынешней ситуации. И мы все обязаны им воспользоваться. Чтобы мы, европейцы, доказали сами себе и всему миру, что архитектура европейской безопасности может быть восстановлена, что может быть другая модель отношений России и НАТО, Китая и США и её проекция на Европу», — заметил Глава государства.

Президент добавил, что Беларусь во многом формирует такую историю успеха в вопросах региональной безопасности, прилагает максимум усилий и намерена так же действовать и в дальнейшем — для этого у страны, есть всё необходимое. «Само расположение белорусской земли, многовековые духовные и культурные традиции жизни белорусов, их мирный уклад и созидательный труд обусловливают нашу позицию. Добавьте к этому ещё нашу историю: мы навоевались как ни один другой народ. Притом не мы были инициаторами этих войн и не за себя воевали порой», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко озвучил конкретные предложения по началу нового Хельсинкского процесса. «Всё более очевидна необходимость проведения в ближайшие годы международного саммита в рамках нового процесса «Хельсинки» — под эгидой ОБСЕ, а возможно, и под эгидой ООН, — сказал он. — Нужно принять документ стратегического характера по укреплению международной безопасности и в Евро-Атлантике, и в более широком масштабе». Возобновление Хельсинского процесса позволит снизить уровень существующих рисков и геополитическую проблемность Восточной Европы, высвободить значительные ресурсы, которые можно направить на мирные, созидательные цели. «Это будет также способствовать прекращению дальнейшей эскалации конфликтов и постепенному улучшению атмосферы в отношениях Запада и Востока», — констатировал Президент.

Глава государства дал комментарий о запланированных на весну учениях Североатлантического блока прямо у границ Беларуси. «По численности, таких учений у наших границ не проводилось», — сказал Александр Лукашенко. Накануне немецкое издание «Шпигель» сообщило, что на территории Польши и стран Балтии пройдут учения «Защитник-2020». Они станут самым масштабным перемещением солдат из США в Европу за последние 25 лет. Логистическим центром учений станет Германия. Планируется, что в учениях примут участие 37 тыс. солдат из 19 государств. Целью является повышение готовности внутри НАТО и сдерживание возможных противников, заявили американские военные.

Александр Лукашенко призвал страны Европы предпринять более активные действия для разрешения конфликта в Украине. Он напомнил, что Восток и Запад противостоят друг другу ещё со времён Советского Союза, особенно в военной сфере. Это противостояние привело к событиям в Украине. Президент подчеркнул, что сегодня конфликт в Украине ещё можно решить, но, если США не подключатся к этому вопросу, то даже Европа не будет в силах помочь Украине. «Надо собраться, поговорить, подкорректировать планы. И надо действовать», — сказал он.







Последствия кризиса в Украине Беларусь напрямую ощутила на себе. «Мы уже почувствовали, что такое конфликт в Донбассе — 160 тысяч беженцев, которые хлынули на нашу территорию, — отметил Глава государства. — Открыли для людей границу, через которую к нам поступает основной поток оружия из конфликтного региона. Конечно, это нас не может не беспокоить».

В Беларуси рады, что в процессе разрешения конфликта появляется прогресс, осуществлён обмен задержанными лицами, приняты некоторые решения в Минске на заседании трёхсторонней контактной группы. «Но если кто-то думает, что лёд тронулся, — нет. Он не тронулся и не тронется, если мы не подтолкнем процесс. Однако, рано или поздно, конфликт в Украине будет разрешён», — убеждён Президент.

В завершении выступления, Глава государства призвал небольшие страны заявить о себе и отметил, что часто государства делят на большие, средние и малые. «Таких не бывает: все народы великие, даже если это тысяча человек. И в современном мире даже большие и сильные страны очень уязвимы и надо договариваться. Выражаю уверенность, что прозвучавшие здесь мысли и выводы будут востребованы теми, кто принимает важные политические решения», — подвёл итог Александр Лукашенко.

По материалам БелТА подготовила Елена КРАВЦОВА.