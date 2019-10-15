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Черчесов рассказал о шансах Кокорина и Мамаева попасть в сборную
Источник материала: Tut.by
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в очередной раз отметил, что готов рассматривать Павла Мамаева и Александра Кокорина для приглашения в национальную команду,
— На эту тему я один раз сказал. Не хотел в эту полемику вновь вступать. Если игрок получает красную карточку, он пропускает следующий матч и может играть дальше. Доказывайте игрой. Но это все-таки не моя личная сборная, а сборная России. Меня могут убедить игрой, но надо, чтобы и народ убедился. Тренерский штаб старается требовательно относиться к игрокам, но при этом быть справедливым, — сказал Черчесов в эфире «Россия 1».
7 сентября Мамаев и Кокорин получили условно-досрочное освобождение из исправительной колонии. После этого Мамаев расторг контракт с «Краснодаром» и заключил двухлетнее трудовое соглашение с «Ростовом», а «Зенит» подписал новое соглашение с Александром.
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«Тренерский штаб старается требовательно относиться к игрокам».
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