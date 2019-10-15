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Лукашенко присоединил к Минску новые земли
Источник материала: KYKY>
Александр Лукашенко присоединил к Минску новые земли и расширил территорию города на 321,56 гектара. Новый указ президент подписал 14 октября, а сегодня документ
Что будет считаться Минском?
Минск увеличился за счет земель Смолевичского района — территорий, прилегающих к Национальному аэропорту. В черту города включат земли 14-и юридических лиц:
Новые земли будут относиться к Октябрьскому району столицы. Такое решение принято для того, чтобы комплексно развивать территорию рядом с аэропортом, как заявлено в указе. Документ вступит в полную силу с 1 января 2020 года.
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Александр Лукашенко присоединил к Минску новые земли и расширил территорию города на 321,56 гектара. Новый указ президент подписал 14 октября, а сегодня документ...
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