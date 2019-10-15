Источник материала: KYKY

Александр Лукашенко присоединил к Минску новые земли и расширил территорию города на 321,56 гектара. Новый указ президент подписал 14 октября, а сегодня документ опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

Что будет считаться Минском?

Минск увеличился за счет земель Смолевичского района — территорий, прилегающих к Национальному аэропорту. В черту города включат земли 14-и юридических лиц:

«Штотц Агро-Сервис» — 6,52 гектара; «Бацькоуская Нива» — 3,55 гектара; «МО БЖД» — 7,18 гектара; «Минскоблдорстрой» — 2,66 гектара; «Минскавтодор-Центр» — 10,86 гектара; «Инвестиционное финансирование» — 1,74 гектара; «АОИ Логистик Парк» — 77,51 гектара; «Минский завод гражданской авиации № 407» — 0,59 гектара; «Минскоблгаз» — 0,71 гектара; «Белтелеком» — 0,34 гектара; «Минскэнерго» — 0,07 гектара; «Национальный аэропорт Минск» — 2,74 гектара; «Смолевичский лесхоз» — 202,63 гектара; «Объединение Минскмелиоводхоз» — 4,46 гектара.

Новые земли будут относиться к Октябрьскому району столицы. Такое решение принято для того, чтобы комплексно развивать территорию рядом с аэропортом, как заявлено в указе. Документ вступит в полную силу с 1 января 2020 года.