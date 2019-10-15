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Лукашенко присоединил к Минску новые земли

16.10.2019 10:23 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Александр Лукашенко присоединил к Минску новые земли и расширил территорию города на 321,56 гектара. Новый указ президент подписал 14 октября, а сегодня документ опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

Что будет считаться Минском?

Минск увеличился за счет земель Смолевичского района — территорий, прилегающих к Национальному аэропорту. В черту города включат земли 14-и юридических лиц:

  1. «Штотц Агро-Сервис» — 6,52 гектара;
  2. «Бацькоуская Нива» — 3,55 гектара;
  3. «МО БЖД» — 7,18 гектара;
  4. «Минскоблдорстрой» — 2,66 гектара;
  5. «Минскавтодор-Центр» — 10,86 гектара;
  6. «Инвестиционное финансирование» — 1,74 гектара;
  7. «АОИ Логистик Парк» — 77,51 гектара;
  8. «Минский завод гражданской авиации № 407» — 0,59 гектара;
  9. «Минскоблгаз» — 0,71 гектара;
  10. «Белтелеком» — 0,34 гектара;
  11. «Минскэнерго» — 0,07 гектара;
  12. «Национальный аэропорт Минск» — 2,74 гектара;
  13. «Смолевичский лесхоз» — 202,63 гектара;
  14. «Объединение Минскмелиоводхоз» — 4,46 гектара.

Новые земли будут относиться к Октябрьскому району столицы. Такое решение принято для того, чтобы комплексно развивать территорию рядом с аэропортом, как заявлено в указе. Документ вступит в полную силу с 1 января 2020 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко присоединил к Минску новые земли и расширил территорию города на 321,56 гектара. Новый указ президент подписал 14 октября, а сегодня документ...
 
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