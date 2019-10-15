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Угроза ядерной войны. Юваль Ной Харари рассказал, как нейросети лишат работы людей и установят диктатуру
Источник материала: KYKY>
Историк и автор бестселлера «Sapiens: Краткая история человечества» Юваль Ной Харари
Три глобальные угрозы, с которыми человечество столкнётся в ближайшие десятилетия
1. Угроза глобальной войны, особенно ядерной.
2. Экологический коллапс. В частности, изменения климата, которые могут привести к «экологическому краху».
3. «Технологический сбой». Речь идет о росте искусственного интеллекта и биотехнологий, которые полностью изменят экономику, политическую систему и повседневную жизнь людей.
О (не)компетентности
«Технологии изменят рынок труда, так как искусственный интеллект и роботы будут заменять людей во все большем количестве задач. Сегодня никто не знает, как будет выглядеть рынок труда через 30 лет. Это означает, что никто не знает, чему учить детей в школе, потому что мы не уверены в том, какие навыки им понадобятся».
О диктатуре, к которой ведут нейросети
«Раньше даже в такой тоталитарной стране как СССР режим не мог все время следить за своими гражданами. Это было практически невозможно. Но сейчас мы достигли той точки, когда новые технологии, я имею в виду сочетание искусственного интеллекта и биотехнологий, биометрические датчики, системы распознавания лиц и голоса, — все они впервые в истории позволяют диктаторам следить за всеми своими гражданами. Это может привести к созданию тоталитарных режимов, которые будут намного хуже, чем все, что мы видели в 20 веке. Хуже Сталина и Гитлера. И у нас не так много времени, чтобы это остановить».
О будущих трудностях простых рабочих
«Основной проблемой станет переквалификация для выполнения новой работы. Допустим, вы водитель автобуса, и вы потеряли работу, потому что ваш начальник закупил машины с автоматическим управлением. Но есть новая работа в сфере разработки транспортных средств или в написании программного обеспечения. Ну и как вы переучите 40-летнего водителя автобуса в инженера-программиста?»
О власти благодаря нейросетям
«Новые технологии дадут огромную власть небольшому количеству людей. Но если смотреть еще дальше, на более глубоком уровне сила будет сосредоточена в руках алгоритмов. Потому что они способны собрать и проанализировать так много данных, что ни один человек не сможет сделать того же самого. В итоге это может быть и диктатура, и демократия».
Сколько у нас времени?
Юваль Ной Харари считает, что, если человечество ничего не предпримет в течение следующих 20 лет, дальше будет поздно. Борьба в плоскости искусственного интеллекта развернется между США и Китаем, другие же страны останутся в стороне.
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Угроза ядерной войны. Юваль Ной Харари рассказал, как нейросети лишат работы людей и установят диктатуру
Историк и автор бестселлера «Sapiens: Краткая история человечества» Юваль Ной Харари дал интервью изданию The Asahi Shimbun, пишет Inc. Russia. Он рассказал, чем грозят нейросети,...
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