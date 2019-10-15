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Угроза ядерной войны. Юваль Ной Харари рассказал, как нейросети лишат работы людей и установят диктатуру

16.10.2019 09:56 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Историк и автор бестселлера «Sapiens: Краткая история человечества» Юваль Ной Харари дал интервью изданию The Asahi Shimbun, пишет Inc. Russia. Он рассказал, чем грозят нейросети, у кого благодаря искусственному интеллекту окажется власть и почему алгоритмы приведут к установлению диктатуры. KYKY цитирует наиболее яркие фразы историка. 

Три глобальные угрозы, с которыми человечество столкнётся в ближайшие десятилетия

1. Угроза глобальной войны, особенно ядерной.

2. Экологический коллапс. В частности, изменения климата, которые могут привести к «экологическому краху».

3. «Технологический сбой». Речь идет о росте искусственного интеллекта и биотехнологий, которые полностью изменят экономику, политическую систему и повседневную жизнь людей.

О (не)компетентности

«Технологии изменят рынок труда, так как искусственный интеллект и роботы будут заменять людей во все большем количестве задач. Сегодня никто не знает, как будет выглядеть рынок труда через 30 лет. Это означает, что никто не знает, чему учить детей в школе, потому что мы не уверены в том, какие навыки им понадобятся».

О диктатуре, к которой ведут нейросети

«Раньше даже в такой тоталитарной стране как СССР режим не мог все время следить за своими гражданами. Это было практически невозможно. Но сейчас мы достигли той точки, когда новые технологии, я имею в виду сочетание искусственного интеллекта и биотехнологий, биометрические датчики, системы распознавания лиц и голоса, — все они впервые в истории позволяют диктаторам следить за всеми своими гражданами. Это может привести к созданию тоталитарных режимов, которые будут намного хуже, чем все, что мы видели в 20 веке. Хуже Сталина и Гитлера. И у нас не так много времени, чтобы это остановить».

О будущих трудностях простых рабочих

«Основной проблемой станет переквалификация для выполнения новой работы. Допустим, вы водитель автобуса, и вы потеряли работу, потому что ваш начальник закупил машины с автоматическим управлением. Но есть новая работа в сфере разработки транспортных средств или в написании программного обеспечения. Ну и как вы переучите 40-летнего водителя автобуса в инженера-программиста?»

О власти благодаря нейросетям

«Новые технологии дадут огромную власть небольшому количеству людей. Но если смотреть еще дальше, на более глубоком уровне сила будет сосредоточена в руках алгоритмов. Потому что они способны собрать и проанализировать так много данных, что ни один человек не сможет сделать того же самого. В итоге это может быть и диктатура, и демократия».

Сколько у нас времени?

Юваль Ной Харари считает, что, если человечество ничего не предпримет в течение следующих 20 лет, дальше будет поздно. Борьба в плоскости искусственного интеллекта развернется между США и Китаем, другие же страны останутся в стороне.

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Историк и автор бестселлера «Sapiens: Краткая история человечества» Юваль Ной Харари дал интервью изданию The Asahi Shimbun, пишет Inc. Russia. Он рассказал, чем грозят нейросети,...
 
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