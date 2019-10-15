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Египте обнаружили более 20 запечатанных саркофагов

16.10.2019 10:03 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Египте обнаружили более 20 запечатанных саркофагов

В Луксоре, расположенном на юге Египта, археологи обнаружили большой тайник с более чем 20 запечатанными саркофагами.

Как сообщает CNN, саркофаги были найдены в некрополе Эль-Ассасиф, где проводились захоронения дворян и чиновников. Это место когда-то входило в состав древнего города Фивы, руины которого находятся в современном Луксоре.

Саркофаги, размещенные на двух уровнях большой могилы, хорошо сохранились, на них видны гравюры и краска. По заявлению Министерства по делам древностей Египта, находка - одно из крупнейших и наиболее важных открытий, о которых было объявлено за последние несколько лет.

Ранее в некрополе Эль-Ассасиф археологи уже находили предметы, датируемые эпохой XVIII династии Египта, которая началась примерно в 1550 году до нашей эры.

 
 
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В Луксоре, расположенном на юге Египта, археологи обнаружили большой тайник с более чем 20 запечатанными саркофагами.
 
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