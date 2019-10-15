Источник материала: Аргументы и факты

Температурные рекорды побиты 15 октября в Бресте и Гомеле, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Понедельник был очень теплым, во многих районах был превышен абсолютный температурный максимум за всю историю метеонаблюдений. А во вторник превышение показателей отмечалось в основном по югу страны, температурный фон в целом понизился. Был большой контраст - от 9 градусов выше нуля в Езерище (Витебская область) до плюс 24,4 градуса в Бресте, где был побит температурный рекорд дня (23,4 градуса тепла в 1979 году)", - рассказали в Белгидромете.

Новый температурный максимум 15 октября был установлен и в Гомеле - плюс 21,1 градуса (предыдущий рекорд - плюс 21 в 1993-м). Кроме того, температурные рекорды побиты на многих метеостанциях Брестской и Гомельской областей. Столбик термометра достиг рекордных отметок и на двух метеостанциях в Минской области - в Слуцке (плюс 20,8 градуса) и Столбцах (плюс 19,6).

Сегодня в Беларуси ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный умеренный с усилением до порывистого. Температура воздуха днем составит 16-22 градуса тепла, по югу - до плюс 24. На этой неделе будет преобладать теплая сухая погода с температурным фоном на 4-7 градусов выше климатической нормы.