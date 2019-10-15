Источник материала: Новости Волковыска

В 2015 году в Минске заработал портал городского хозяйства «Мой горад». В 2017 г. он был запущен в г. Витебске, а в 2018 – во всех районных и областных центрах республики. Одновременно в 2018 г. с использованием программного обеспечения были созданы единые диспетчерские службы, обслуживающие граждан по короткому номеру 115.

Все единые диспетчерские службы работают в республиканской автоматизированной системе. Это позволяет обеспечить единый сбор статистики, а также регистрацию заявок пользователей в любом из контакт-центров 115, вне зависимости от адреса, по которому подается заявка.

В рамках дальнейшего развития единой платформы для работы с заявками граждан мы представляем глобальное обновление портала «Мой горад», получившее название «Мая рэспублiка». При его разработке мы учитывали предложения и замечания, поступившие от представителей сообщества пользователей. Портал «Мая рэспублiка» отличается тесной интеграцией с единой системой «Диспетчерская служба». Это создает новые механизмы взаимодействия граждан с поставщиками услуг.

Например, cейчас люди звонят в контакт-центр по проблемам приостановления оказания жилищно-коммунальных услуг. В идеале же информация должна исходить от поставщика услуги. О планируемом отключении предприятие будет сообщать в контакт-центр, а жители уже в автоматическом режиме получат на свои мобильные телефоны информацию не только об отключении, но и о примерных сроках восстановления подачи воды, тепла или другой услуги.

Человек сможет оставлять заявки – такие же, как и поступающие по короткому номеру 115 – с помощью мобильного устройства и, зарегистрировавшись по адресу, получать уведомления обо всех отключениях жилищно-коммунальных услуг. Вся информация об отключениях будет отражаться на карте района, города или всей республики.

Пользователям, прошедшим регистрацию ранее на портале «Мой горад», регистрироваться заново не нужно, вход осуществляется с прежними учетными данными.

При обнаружении проблем и ошибок просим обращаться по e-mail support115@it-minsk.by .

Новшества для пользователей обновленного портала: