В Корме гомельчанин отсудил 8 копеек и моральный ущерб у магазина за платный пакет от булочки

Источник материала: Tut.by

Жителю Могилева в одном из магазинов Кормы стоимость полиэтиленовых пакетов включили в чек. Мужчина подал в суд и выиграл дело, сообщает 6tv.by.



Фото с сайта istochnik.info

В августе могилевчанин Алексей Павловский покупал продукты в магазине «Сентябрь» в райцентре Корма. Купив хлеб, молоко и булочки с маком, мужчина обратил внимание на кассовый чек. Там, помимо указанных выше товаров, он увидел, что с него взяли по две копейки за три пакета, в которые были запакованы хлебобулочные изделия.

Покупатель потребовал от заведующей магазина вернуть ему деньги за упаковку, которая должна быть бесплатной. Та отказалась. То же самое произошло и в следующий раз, когда Павловский приобрел в этом же магазине булочку и с него снова взяли две копейки за пакет.

В результате могилевчанин обратился в местный суд с требованием к магазину вернуть ему восемь копеек за упаковку, а также выплатить 500 рублей компенсации морального вреда.

Согласно постановлению Минторга № 703 от 2014 года, товары, требующие упаковки, а хлебобулочные изделия относятся именно к таким, передаются покупателю без взимания платы за упаковку, — объяснял истец. Но ответчик утверждал, что товар был запакован в платные пакеты, о чем в соответствующем месте имелась информация. Бесплатные пакеты, по словам сотрудников магазина, можно было взять на кассе.

Такие доводы были признаны судом недостойными — и он вынес решение взыскать с частного предприятия «СаняМакс» восемь незаконно полученных копеек, а также компенсировать Павловскому моральный ущерб в размере 100 рублей. Кроме этого, предприятие обязано выплатить государству пошлину в размере трех базовых величин (76 рублей 50 копеек).