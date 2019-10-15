Внимание! Конкурс!

ХVII Республиканский туристический конкурс “Познай Беларусь”
“ Рассказ о малой Родине ”
Участники номинации: физические лица, журналисты, блогеры.
Участники представляют собственный текст в художественном или публицистическом стиле, в котором рассказывается об их малой родине.
Критерии оценки участников:
1. соответствие теме, объем от 300 до 1 000 слов;
2. творческий подход, оригинальность подачи информации;
3. качество выполнения (с художественной и технической точки зрения).
1. Я, Ф.И.О., заявляю свое участие в номинации “Рассказ о малой Родине” XVII Республиканского туристического конкурса “Познай Беларусь”.
“ Фотография года ”
ХVII Республиканского туристического конкурса
“Познай Беларусь” Участники номинации: физические лица.
Участники предоставляют 3 фотографии, сделанные с помощью мобильного телефона. Тематика фото – туристический потенциал Беларуси. Фотографии должны быть размещены в социальной сети с обязательным хэштэгом #discoverbelarus2019 или #познайбеларусь2019 и геолокацией.
Критерии оценки участников:
1. соответствие теме;
2. авторский подход, оригинальность подачи информации;
3. качество выполнения (с художественной и технической точки зрения).
1. Я, Ф.И.О., заявляю свое участие в номинации “Фотография года” XVII Республиканского туристического конкурса “Познай Беларусь”.
2. Заявляя свое участие в номинации, я (мы), тем самым даю (ем) свое согласие на опубликование предоставляемых мной (нами) фотоматериалов в некоммерческих целях.
“Я познаю Беларусь”
XVII Республиканского туристского конкурса
“Познай Беларусь” Участники номинации: физические лица (к участию не допускаются экскурсоводы, гиды-переводчики, сотрудники туристических компаний)
1. Я, Ф.И.О., заявляю свое участие в номинации “Я познаю Беларусь” XVII Республиканского туристического конкурса “Познай Беларусь”.
2. Заявляя свое участие в номинации, я (мы), тем самым даю (ем) свое согласие на опубликование предоставляемых мной (нами) фотоматериалов в некоммерческих целях.
3. Заполненную заявку и фотоматериалы* на электронном носителе необходимо направить почтой по адресу: ул. Кирова, д.8, к.2, каб. 912,
г. Минск, Беларусь, 220030, государственное учреждение “Национальное агентство по туризму” (с пометкой “номинация “Я познаю Беларусь”) либо по электронной почте на адрес i.discoverbelarus19@gmail.com с темой письма “Я познаю Беларусь”.
4. Контактная информация:
Место жительства
телефон
e-mail * К рассмотрению принимаются фото на фоне объектов, включенных в Перечень туристических объектов (не более одной фотографии по каждому объекту), предлагаемый к посещению в номинации ”Я познаю Беларусь“ XVII Республиканского туристического конкурса ”Познай Беларусь»
А. ЗАБЛОЦКАЯ, заместитель директора ФСК «ШАРКОВЩИНА»
На тэлеканале «Мясцовы час» (БТ-4) глядзіце матэрыял пра наш раён
ПАДПІСКА-2019
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