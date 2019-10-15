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Внимание! Конкурс!

16.10.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Внимание! Конкурс!

  • ХVII Республиканский туристический конкурс “Познай Беларусь”
    “ Рассказ о малой Родине ”
    Участники номинации: физические лица, журналисты, блогеры.
    Участники представляют собственный текст в художественном или публицистическом стиле, в котором рассказывается об их малой родине.
    Критерии оценки участников:
    1. соответствие теме, объем от 300 до 1 000 слов;
    2. творческий подход, оригинальность подачи информации;
    3. качество выполнения (с художественной и технической точки зрения).
    1. Я, Ф.И.О., заявляю свое участие в номинации “Рассказ о малой Родине” XVII Республиканского туристического конкурса “Познай Беларусь”.
    “ Фотография года ”
    ХVII Республиканского туристического конкурса
    “Познай Беларусь”
    Участники номинации: физические лица.
    Участники предоставляют 3 фотографии, сделанные с помощью мобильного телефона. Тематика фото – туристический потенциал Беларуси. Фотографии должны быть размещены в социальной сети с обязательным хэштэгом #discoverbelarus2019 или #познайбеларусь2019 и геолокацией.
    Критерии оценки участников:
    1. соответствие теме;
    2. авторский подход, оригинальность подачи информации;
    3. качество выполнения (с художественной и технической точки зрения).
    1. Я, Ф.И.О., заявляю свое участие в номинации “Фотография года” XVII Республиканского туристического конкурса “Познай Беларусь”.
    2. Заявляя свое участие в номинации, я (мы), тем самым даю (ем) свое согласие на опубликование предоставляемых мной (нами) фотоматериалов в некоммерческих целях.
    “Я познаю Беларусь”
    XVII Республиканского туристского конкурса
    “Познай Беларусь”
    Участники номинации: физические лица (к участию не допускаются экскурсоводы, гиды-переводчики, сотрудники туристических компаний)
    1. Я, Ф.И.О., заявляю свое участие в номинации “Я познаю Беларусь” XVII Республиканского туристического конкурса “Познай Беларусь”.
    2. Заявляя свое участие в номинации, я (мы), тем самым даю (ем) свое согласие на опубликование предоставляемых мной (нами) фотоматериалов в некоммерческих целях.
    3. Заполненную заявку и фотоматериалы* на электронном носителе необходимо направить почтой по адресу: ул. Кирова, д.8, к.2, каб. 912,
    г. Минск, Беларусь, 220030, государственное учреждение “Национальное агентство по туризму” (с пометкой “номинация “Я познаю Беларусь”) либо по электронной почте на адрес i.discoverbelarus19@gmail.com с темой письма “Я познаю Беларусь”.
    4. Контактная информация:
    Место жительства
    телефон
    e-mail
    * К рассмотрению принимаются фото на фоне объектов, включенных в Перечень туристических объектов (не более одной фотографии по каждому объекту), предлагаемый к посещению в номинации ”Я познаю Беларусь“ XVII Республиканского туристического конкурса ”Познай Беларусь»

А. ЗАБЛОЦКАЯ, заместитель директора  ФСК «ШАРКОВЩИНА»

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