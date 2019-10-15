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В почтовое обращение выйдет марка, посвящённая 100-летию войск связи Беларуси: церемония её гашения состоялась в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 16 октября в почтовое обращение выйдет художественная миниатюра, посвященная 100-летию войск связи Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония гашения юбилейной почтовой марки прошла накануне в Центральном Доме офицеров.
Проект был подготовлен в сотрудничестве с управлением связи Генштаба Вооруженных Сил. Кроме уникальной художественной марки сделали конверт первого дня и специальный памятный штемпель.
Олег Мищенко, начальник связи Вооруженных Сил Беларуси:
Мы отдаем дань уважения нашим ветеранам, которые закладывали эту основу, которые развивали ее. Мы отдаем дань тому поколению, которое сейчас эксплуатирует вооружение, военную технику и обеспечивает связь на всех уровнях.
Гашение почтовой марки – процедура, которая проводится в честь выдающегося события или памятной даты. Отличительной особенностью этой марки стала эмблема войск связи. Она, несомненно, будет представлять интерес для филателистов.
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В почтовое обращение выйдет марка, посвящённая 100-летию войск связи Беларуси: церемония её гашения состоялась в Минске
Новости Беларуси. 16 октября в почтовое обращение выйдет художественная миниатюра, посвященная 100-летию войск связи Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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