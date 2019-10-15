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В почтовое обращение выйдет марка, посвящённая 100-летию войск связи Беларуси: церемония её гашения состоялась в Минске

16.10.2019 10:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 16 октября в почтовое обращение выйдет художественная миниатюра, посвященная 100-летию войск связи Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония гашения юбилейной почтовой марки прошла накануне в Центральном Доме офицеров.

В почтовое обращение выйдет марка, посвящённая 100-летию войск связи Беларуси: церемония её гашения состоялась в Минске

В почтовое обращение выйдет марка, посвящённая 100-летию войск связи Беларуси: церемония её гашения состоялась в Минске

В почтовое обращение выйдет марка, посвящённая 100-летию войск связи Беларуси: церемония её гашения состоялась в Минске

В почтовое обращение выйдет марка, посвящённая 100-летию войск связи Беларуси: церемония её гашения состоялась в Минске

Проект был подготовлен в сотрудничестве с управлением связи Генштаба Вооруженных Сил. Кроме уникальной художественной марки сделали конверт первого дня и специальный памятный штемпель.

В почтовое обращение выйдет марка, посвящённая 100-летию войск связи Беларуси: церемония её гашения состоялась в Минске

Олег Мищенко, начальник связи Вооруженных Сил Беларуси:
Это, конечно, только одно из тех мероприятий, которые мы проводим в рамках встречи нашего праздника, который состоится 20 октября 2019 года.

Мы отдаем дань уважения нашим ветеранам, которые закладывали эту основу, которые развивали ее. Мы отдаем дань тому поколению, которое сейчас эксплуатирует вооружение, военную технику и обеспечивает связь на всех уровнях.

Гашение почтовой марки – процедура, которая проводится в честь выдающегося события или памятной даты. Отличительной особенностью этой марки стала эмблема войск связи. Она, несомненно, будет представлять интерес для филателистов.

В почтовое обращение выйдет марка, посвящённая 100-летию войск связи Беларуси: церемония её гашения состоялась в Минске

В почтовое обращение выйдет марка, посвящённая 100-летию войск связи Беларуси: церемония её гашения состоялась в Минске

В почтовое обращение выйдет марка, посвящённая 100-летию войск связи Беларуси: церемония её гашения состоялась в Минске

Люди в материале: Олег Мищенко
 
 
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Новости Беларуси. 16 октября в почтовое обращение выйдет художественная миниатюра, посвященная 100-летию войск связи Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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