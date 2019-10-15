ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Докшицком районе в поле горел кормоуборочный комбайн

16.10.2019 10:35 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Докшицком районе горел кормоуборочный комбайн. 

По информации МЧС, происшествие случилось днем 15 октября. Комбайн загорелся в поле около д. Чечуки. 

По приезду спасателей комбайн КВК-800 «Полесье FS80», который проводил работы по заготовке кукурузы, был объят огнем. 

В Докшицком районе в поле горел кормоуборочный комбайн
Фото: МЧС  

До приезда сотрудников МЧС комбайнер проводил самостоятельное тушение при помощи огнетушителей. В результате возгорания были повреждены кабина и моторный отсек. 

Устанавливается причина пожара. Рассматриваемые версии: нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, конструктивный недостаток изделия, устройства.   

В начале октября 10 тонн соломы сгорело в Жлобине (читать далее).  

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Докшицком районе горел кормоуборочный комбайн.  По информации МЧС, происшествие случилось днем 15 октября. Комбайн загорелся в поле около д....
 
Новости дня
Новости разные
 
«Не думала о мести». Эмоции белорусских спортсменов, которые вернулись с I Всемирных пляжных игр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика