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В Докшицком районе в поле горел кормоуборочный комбайн
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Докшицком районе горел кормоуборочный комбайн.
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По приезду спасателей комбайн КВК-800 «Полесье FS80», который проводил работы по заготовке кукурузы, был объят огнем.
До приезда сотрудников МЧС комбайнер проводил самостоятельное тушение при помощи огнетушителей. В результате возгорания были повреждены кабина и моторный отсек.
Устанавливается причина пожара. Рассматриваемые версии: нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, конструктивный недостаток изделия, устройства.
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Новости Беларуси. В Докшицком районе горел кормоуборочный комбайн. По информации МЧС, происшествие случилось днем 15 октября. Комбайн загорелся в поле около д....
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