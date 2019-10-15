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«Не думала о мести». Эмоции белорусских спортсменов, которые вернулись с I Всемирных пляжных игр

16.10.2019 10:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские спортсмены вернулись домой с I Всемирных пляжных игр в Катаре, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

«Не думала о мести». Эмоции белорусских спортсменов, которые вернулись с I Всемирных пляжных игр

На этих соревнованиях они завоевали три награды в прыжках с трамплина на водных лыжах. Причем белорусы собрали полный комплект медалей. Золото – у Александры Данишевской, серебро – у Степана Шпака, бронза досталась Анне Стрельцовой.

«Не думала о мести». Эмоции белорусских спортсменов, которые вернулись с I Всемирных пляжных игр

Александра Данишевская, чемпионка I Всемирных пляжных игр:
Мне помогло, что я была первая, стартовала и не знала никаких результатов, и условия в финале были гораздо лучше. Просто сфокусировалась, у меня с тренером был план, что нужно делать. Не думала о мести.

«Не думала о мести». Эмоции белорусских спортсменов, которые вернулись с I Всемирных пляжных игр

Степан Шпак, серебряный призер I Всемирных пляжных игр:
Результат, конечно, оставляет желать лучшего. Результатом доволен, т. е. у нас все были очень сильные, все близко, но все сложилось. Результат тот, который должен быть на той воде в данную минуту.

I Всемирные пляжные игры проходят в Дохе.

Люди в материале: Александра Данишевская
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские спортсмены вернулись домой с I Всемирных пляжных игр в Катаре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  На этих соревнованиях они...
 
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