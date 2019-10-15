|
«Не думала о мести». Эмоции белорусских спортсменов, которые вернулись с I Всемирных пляжных игр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские спортсмены вернулись домой с I Всемирных пляжных игр в Катаре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На этих соревнованиях они завоевали три награды в прыжках с трамплина на водных лыжах. Причем белорусы собрали полный комплект медалей. Золото – у Александры Данишевской, серебро – у Степана Шпака, бронза досталась Анне Стрельцовой.
Александра Данишевская, чемпионка I Всемирных пляжных игр:
Степан Шпак, серебряный призер I Всемирных пляжных игр:
I Всемирные пляжные игры проходят в Дохе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусские спортсмены вернулись домой с I Всемирных пляжных игр в Катаре, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На этих соревнованиях они...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)