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Национальный аэропорт «Минск» станет частью столицы: Президент подписал Указ

16.10.2019 10:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В целях комплексного развития Национального аэропорта «Минск» границы столицы и Смолевичского района будут изменены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предусмотрено Указом Президента Беларуси.

Согласно документу, в черту столицы будут включены земельные участки общей площадью более 320 гектаров, расположенные в Смолевичском районе. Это касается 14 юридических лиц. Уже с 2020 года эти территории будут относиться к Октябрьскому району Минска. Столичную прописку получит также Смолевичский лесхоз.

Национальный аэропорт «Минск» станет частью столицы: Президент подписал Указ

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В целях комплексного развития Национального аэропорта «Минск» границы столицы и Смолевичского района будут изменены, сообщили в программе...
 
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