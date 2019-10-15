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Захоронение с 20 нетронутыми саркофагами нашли в Египте

16.10.2019 09:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Египта. 20 нетронутых саркофагов. На западном берегу Нила обнаружили новое захоронение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Находку уже признали крупнейшей за последние годы. По словам археологов, саркофаги находились в том положении, в котором их оставили древние египтяне. Ивестно, что захоронение имеет два уровня.

Захоронение с 20 нетронутыми саркофагами нашли в Египте

Захоронение с 20 нетронутыми саркофагами нашли в Египте

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Новости Египта. 20 нетронутых саркофагов. На западном берегу Нила обнаружили новое захоронение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Находку уже признали...
 
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