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Захоронение с 20 нетронутыми саркофагами нашли в Египте
Источник материала: СТВ
Новости Египта. 20 нетронутых саркофагов. На западном берегу Нила обнаружили новое захоронение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Находку уже признали крупнейшей за последние годы. По словам археологов, саркофаги находились в том положении, в котором их оставили древние египтяне. Ивестно, что захоронение имеет два уровня.
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Новости Египта. 20 нетронутых саркофагов. На западном берегу Нила обнаружили новое захоронение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Находку уже признали...
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