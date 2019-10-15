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17 кг наркотиков нашли в инвалидной коляске у пожилой женщины
Источник материала: СТВ
Новости Колумбии. В международном аэропорту Колумбии у пожилой женщины изъяли 17 килограммов кокаина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наркотики нашли в инвалидной коляске.
Пенсионерка летела в Мадрид. Каким образом к женщине попали запрещенные вещества, выясняет полиция. Отметим, что за последние месяцы это уже третий случай, когда наркотики пытаются вывезти из этого аэропорта в инвалидной коляске.
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Новости Колумбии. В международном аэропорту Колумбии у пожилой женщины изъяли 17 килограммов кокаина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наркотики нашли...
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