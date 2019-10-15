ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

17 кг наркотиков нашли в инвалидной коляске у пожилой женщины

16.10.2019 09:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Колумбии. В международном аэропорту Колумбии у пожилой женщины изъяли 17 килограммов кокаина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наркотики нашли в инвалидной коляске.

Пенсионерка летела в Мадрид. Каким образом к женщине попали запрещенные вещества, выясняет полиция. Отметим, что за последние месяцы это уже третий случай, когда наркотики пытаются вывезти из этого аэропорта в инвалидной коляске.

17 кг наркотиков нашли в инвалидной коляске у пожилой женщины

17 кг наркотиков нашли в инвалидной коляске у пожилой женщины

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Колумбии. В международном аэропорту Колумбии у пожилой женщины изъяли 17 килограммов кокаина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наркотики нашли...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чемпионка мира по современному пятиборью Ольга Силкина: «Я шла к этому успеху 9 лет!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика