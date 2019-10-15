17 кг наркотиков нашли в инвалидной коляске у пожилой женщины

Источник материала: СТВ

Новости Колумбии. В международном аэропорту Колумбии у пожилой женщины изъяли 17 килограммов кокаина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наркотики нашли в инвалидной коляске.

Пенсионерка летела в Мадрид. Каким образом к женщине попали запрещенные вещества, выясняет полиция. Отметим, что за последние месяцы это уже третий случай, когда наркотики пытаются вывезти из этого аэропорта в инвалидной коляске.







