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Экс-руководителю грозит от 3 до 10 лет лишения свободы: в Барановичах пресекли необоснованное посредничество на предприятии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Барановичах сотрудники Комитета госконтроля пресекли факт необоснованного посредничества. Речь идет о перепродаже в Россию продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Цепочку из посредников выстроил сам заместитель директора предприятия. Он организовал коммерческие фирмы в Минске и зарегистрировал их на родных и знакомых. На их счетах оседали деньги, которые предназначались производителю продукции. В итоге предприятие потеряло около 100 тысяч рублей.
Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси:
Если вина экс-руководителя будет доказана, ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
Всего с начала 2019 года в финансовой среде Беларуси было раскрыто больше 70 подобных преступлений.
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Экс-руководителю грозит от 3 до 10 лет лишения свободы: в Барановичах пресекли необоснованное посредничество на предприятии
Новости Беларуси. В Барановичах сотрудники Комитета госконтроля пресекли факт необоснованного посредничества. Речь идет о перепродаже в Россию продукции,...
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