ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экс-руководителю грозит от 3 до 10 лет лишения свободы: в Барановичах пресекли необоснованное посредничество на предприятии

16.10.2019 09:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Барановичах сотрудники Комитета госконтроля пресекли факт необоснованного посредничества. Речь идет о перепродаже в Россию продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цепочку из посредников выстроил сам заместитель директора предприятия. Он организовал коммерческие фирмы в Минске и зарегистрировал их на родных и знакомых. На их счетах оседали деньги, которые предназначались производителю продукции. В итоге предприятие потеряло около 100 тысяч рублей.

Экс-руководителю грозит от 3 до 10 лет лишения свободы: в Барановичах пресекли необоснованное посредничество на предприятии

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси:
С учетом собранных доказательств за злоупотребление властью или служебными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, барановичским межрайонным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора по ч. 3 ст. 424 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Если вина экс-руководителя будет доказана, ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Всего с начала 2019 года в финансовой среде Беларуси было раскрыто больше 70 подобных преступлений.

Экс-руководителю грозит от 3 до 10 лет лишения свободы: в Барановичах пресекли необоснованное посредничество на предприятии

Люди в материале: Юрий Кардымон
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Барановичах сотрудники Комитета госконтроля пресекли факт необоснованного посредничества. Речь идет о перепродаже в Россию продукции,...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕАБР прогнозирует дальнейшее замедление инфляции в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужская кожаная куртка с капюшоном в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика