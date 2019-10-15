ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Великий камень» предлагает зарубежным партнёрам рассмотреть возможность создания субпарков

16.10.2019 09:22 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» предлагает зарубежным партнерам рассмотреть возможность создания субпарков – объединений нескольких компаний: как по региональному признаку – из одной страны, провинции, так и по виду деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Великий камень» предлагает зарубежным партнёрам рассмотреть возможность создания субпарков

Как правило, для их размещения отводится большая территория – от 50 до 100 гектаров земли. Такие предложения от белорусов уже получили партнеры из Китая, Японии и некоторых стран Европы.

«Великий камень» предлагает зарубежным партнёрам рассмотреть возможность создания субпарков

Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:
Главные условия и требования прихода таких предприятий – высокотехнологичные для нашей экономики, которые давали бы развитие, предприятия будущего.

Сегодня в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» – 55 резидентов. Международная площадка с беспрецедентными льготами и преференциями привлекает различные компании. По прогнозам, к концу 2020 года число резидентов парка увеличится до 80.

Люди в материале: Александр Ярошенко
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» предлагает зарубежным партнерам рассмотреть возможность создания субпарков –...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Белавиа» проводит распродажу билетов по всей маршрутной сети
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика