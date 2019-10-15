В каких отраслях наиболее глубоко взаимодействуют страны СНГ?

Источник материала: Аргументы и факты

Назрела объективная необходимость укрепления СНГ как самодостаточного и эффективного объединения. Об этом президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявил на заседании Совета глав государств СНГ, который состоялся в Ашхабаде.

Президент, в частности, отметил актуальность подготовленной к саммиту Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве. «События в мире показывают, что назрела объективная необходимость укрепления нашего Содружества как самодостаточного и эффективного объединения. А экономика была и остается фундаментом нашего взаимодействия. И очень важно, что этот документ еще раз подтвердил стремление к консолидации экономических потенциалов стран Содружества, к углублению производственно-кооперационных и торговых связей», - цитирует БЕЛТА Александра Лукашенко.

Глава государства заявил о поддержке активизации сотрудничества по ключевым направлениям, в первую очередь в области транспорта, энергетики, промышленной кооперации, взаимных инвестиций и торговли.

«Мощный резерв видится в расширении внутреннего рынка наших стран, повышении его емкости. Прежде всего за счет дальнейшей либерализации торговли как товарами, так и услугами. Дополнительные возможности может дать возврат к полномасштабной промышленной кооперации, созданию новых совместных конкурентоспособных производств», - считает белорусский лидер.