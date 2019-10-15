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19 октября на Будакошелевщине пройдет республиканская добровольная акция «Чистый лес»

16.10.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

19 октября в Беларуси пройдет республиканская добровольная акция «Чистый лес». Кампания по наведению порядка в лесном фонде будет приурочена к Году малой родины.

19 октября на Будакошелевщине пройдет республиканская добровольная акция «Чистый лес»

В течение дня участники акции смогут помочь в ликвидации несанкционированных свалок строительных и бытовых отходов, посторонних предметов в лесах, примыкающих к автомобильным и железным дорогам, вокруг населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов. Особое внимание будет уделено местам массового отдыха населения, а также благоустройству памятных объектов.
Следует отметить, что ежегодно организациями системы Минлесхоза направляются значительные силы и средства на наведение порядка в лесном фонде. Так, только в 2018 году лесхозами было обустроено 145 мест отдыха, убрано 9,5 тыс. кубометров бытового мусора вдоль автомобильных дорог, садовых товариществ и населенных пунктов, расчищено свыше 750 км квартальных просек. Помимо этого, проведены рубки ухода за лесом, уходы за лесными культурами, установлены тематические аншлаги на природоохранную тематику.

Существенный вклад в наведение порядка в лесном фонде вносят участники акции «Чистый лес». Впервые мероприятие было проведено в 2010 году, за это время в нем поучаствовали сотни тысяч добровольцев. Акцию активно поддерживают местные исполнительные органы власти, государственные, общественные и коммерческие организации, школы, высшие учебные заведения и другие учреждения страны.
Стать участником акции сможет каждый желающий. Для этого достаточно обратиться в лесхоз или лесничество и заявить о своем желании помочь в наведении порядка в лесу. Организации Министерства лесного хозяйства обеспечат всех участников мероприятия необходимым инвентарем.

Инна ВИШЕНКО

 
 
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19 октября в Беларуси пройдет республиканская добровольная акция «Чистый лес». Кампания по наведению порядка в лесном фонде будет приурочена к Году...
 
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