Границы Минска и Смолевичского района Минской области изменяются в целях комплексного развития территории, прилегающей к Национальному аэропорту Минск. Это предусмотрено указом Президента Беларуси Александра Лукашенко №378 от 14 октября, который официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, в черту Минска будут включены земельные участки юридических лиц общей площадью более 321 га, расположенные в Смолевичском районе. С 1 января 2020 года эти территории будут относиться к Октябрьскому району столицы.

Границы Минска и Смолевичского района будут изменены для комплексного развития Национального аэропорта

Земельные участки этих юридических лиц включат в городскую черту Минска:

  • ИП «Штотц Агро-Сервис»
  • Частное предприятие «Бацькоуская Нива»
  • РУП «МО БЖД»
  • КУП «Минскоблдорстрой»
  • РУП «Минскавтодор-Центр»
  • ЗАО «Инвестиционное финансирование»
  • ИООО «АОИ Логистик Парк»
  • ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407»
  • ПРУП «МИНСКОБЛГАЗ»
  • РУП «Белтелеком»
  • РУП «Минскэнерго»
  • РУП «Национальный аэропорт Минск»
  • ГЛХУ «Смолевичский лесхоз»
  • ГУ «Объединение Минскмелиоводхоз»

Реализация указа поручена Минскому горисполкому, Минскому облисполкому, Смолевичскому райисполкому, Государственному комитету по имуществу.

Указ вступает в силу с 1 января 2020 года.

По материалам печати.