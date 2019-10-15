Границы Минска и Смолевичского района будут изменены для комплексного развития Национального аэропорта

Границы Минска и Смолевичского района Минской области изменяются в целях комплексного развития территории, прилегающей к Национальному аэропорту Минск. Это предусмотрено указом Президента Беларуси Александра Лукашенко №378 от 14 октября, который официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, в черту Минска будут включены земельные участки юридических лиц общей площадью более 321 га, расположенные в Смолевичском районе. С 1 января 2020 года эти территории будут относиться к Октябрьскому району столицы.





Земельные участки этих юридических лиц включат в городскую черту Минска:

ИП «Штотц Агро-Сервис»

Частное предприятие «Бацькоуская Нива»

РУП «МО БЖД»

КУП «Минскоблдорстрой»

РУП «Минскавтодор-Центр»

ЗАО «Инвестиционное финансирование»

ИООО «АОИ Логистик Парк»

ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407»

ПРУП «МИНСКОБЛГАЗ»

РУП «Белтелеком»

РУП «Минскэнерго»

РУП «Национальный аэропорт Минск»

ГЛХУ «Смолевичский лесхоз»

ГУ «Объединение Минскмелиоводхоз»

Реализация указа поручена Минскому горисполкому, Минскому облисполкому, Смолевичскому райисполкому, Государственному комитету по имуществу.

Указ вступает в силу с 1 января 2020 года.



По материалам печати.