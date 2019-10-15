Границы Минска и Смолевичского района будут изменены для комплексного развития Национального аэропорта

Границы Минска и Смолевичского района Минской области изменяются в целях комплексного развития территории, прилегающей к Национальному аэропорту Минск. Это предусмотрено указом Президента Беларуси Александра Лукашенко №378 от 14 октября, который официально опубликован на
Согласно документу, в черту Минска будут включены земельные участки юридических лиц общей площадью более 321 га, расположенные в Смолевичском районе. С 1 января 2020 года эти территории будут относиться к Октябрьскому району столицы.
Земельные участки этих юридических лиц включат в городскую черту Минска:
- ИП «Штотц Агро-Сервис»
- Частное предприятие «Бацькоуская Нива»
- РУП «МО БЖД»
- КУП «Минскоблдорстрой»
- РУП «Минскавтодор-Центр»
- ЗАО «Инвестиционное финансирование»
- ИООО «АОИ Логистик Парк»
- ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407»
- ПРУП «МИНСКОБЛГАЗ»
- РУП «Белтелеком»
- РУП «Минскэнерго»
- РУП «Национальный аэропорт Минск»
- ГЛХУ «Смолевичский лесхоз»
- ГУ «Объединение Минскмелиоводхоз»
Реализация указа поручена Минскому горисполкому, Минскому облисполкому, Смолевичскому райисполкому, Государственному комитету по имуществу.
Указ вступает в силу с 1 января 2020 года.
По материалам печати.