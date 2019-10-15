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MAN показал электрический микроавтобус на базе фургона e-TGE
Источник материала: Tut.by
В прошлом году свет увидел электрический фургон MAN e-TGE — фактически это «брат-близнец» Volkswagen e-Crafter, о котором AUTO.TUT.BY уже
Салон машины длиной 5,98 м располагает девятью посадочными местами, а оснащение, помимо всего прочего, включает камеру заднего вида, круиз-контроль с ограничителем скорости, систему экстренного торможения и подогрев всех сидений.
В движение e-TGE Kombi приводится тем же установленным спереди мотором, что и e-Crafter — мощностью 136 лошадиных сил и с крутящим моментом 290 Нм. Емкость литиево-ионной батареи — всего 35,8 кВтч, так что заявленный запас хода по циклу WLTP тоже невелик и равен 114 км. Сообщается, что от 40-киловаттной станции ускоренной зарядки пополнить запас электричества до 80% можно за 45 минут, от обычной розетки полностью зарядиться можно за 5,5 часов.
Премьера e-TGE Kombi состоится на выставке Bus World в Брюсселе, которая откроется на этой неделе — тогда MAN обнародует еще больше подробностей о новинке. Но уже известно, что электробус в свободную продажу не поступит: основной удел e-TGE Kombi — маршруты по городу в качестве корпоративного бизнес-шаттла и использование для трансфера пассажиров в аэропорт.
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Незадолго до премьерного показа в Бельгии обнародованы фотографии нового электрического микроавтобуса MAN e-TGE Kombi.
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