Почему у нас так дорого? Сравнили цены на популярную технику в Беларуси, Литве и России

Источник материала: Tut.by

Сегодня купить тот или иной гаджет в Беларуси не составляет труда, правда, цены устройств у нас и у «соседей» иногда существенно различаются. Мы проверили, сколько за одну и ту же технику придется заплатить в Беларуси, России и Литве. Спойлер: у нас почти все продается намного дороже.



Фото: unsplash.com

Товары для сравнения мы выбирали с помощью каталога KUPI.TUT.BY, предварительно отсортировав их по популярности в нашем регионе. Мы сравнивали цены устройств у официальных продавцов в крупных торговых сетях Беларуси, России и Литвы. Но для примера после блока с каждой категорией товаров покажем и стоимость этих же гаджетов в обычных, не авторизованных интернет-магазинах.

Смартфоны

Одним из самых популярных смартфонов у белорусов, судя по информации из нашего каталога, на данный момент является Xiaomi Redmi Note 7 . В других странах модель также пользуется спросом.

Официальная цена гаджета в Беларуси в модификации с 4/64 ГБ памяти составляет 499 рублей (220 евро). В России за такой же смартфон придется отдать 15 990 российских рублей (225 евро). В Литве смартфон стоит 185 евро. Таким образом, разница в цене доходит до 16%.

Новейший флагман от Apple — iPhone 11 — в Беларуси оценили в 2099 рублей (928 евро) за стартовую модификацию с 64 ГБ встроенной памяти. В России аппарат продается за 59 990 российских рублей (845 евро). Цена смартфона в Литве — 819 евро. Разница в цене доходит до 12%.

Samsung Galaxy A50 (128 ГБ) продается у нас за 859 рублей (380 евро). В России — за 22 990 российских рублей (324 евро), в Литве — за 272 евро. Разница в стоимости доходит до 29%.

Фитнес-браслеты

Спросом в Беларуси в этой категории товаров пользуется Honor Band 4 . В версии Midnight Blue трекер у нас стоит 129,58 рубля (57 евро). В России устройство продается за 2490 российских рублей (35 евро), в Литве — 42 евро. Разница в цене доходит до 39%.

Конкурирующий Xiaomi Mi Band 4 в Беларуси продается за 99 рублей (44 евро). В России устройство оценили в 2990 российских рублей (42 евро). В Литве гаджет получится приобрести за 32 евро. Разница в цене доходит до 28%.

Ноутбуки

Несмотря на немалые цены, ноутбуками Apple традиционно интересуется множество покупателей. Например, MacBook Air (2019) с 128 ГБ встроенной памяти в Беларуси получится купить за 3399 рублей (1503 евро). В России такой же ноутбук стоит 84 990 российских рублей (1198 евро). В Литве — 1269 евро. Разница в цене доходит до 21%.

Mi Book Air 13.3 (Intel Core i5, NVIDIA GeForce MX150) у нас продается за 2499 рублей (1105 евро). Россиянам такой же лэптоп обойдется в 79 690 российских рублей (1123 евро). В Литве — 1199 евро. В Беларуси устройство оказалось купить выгоднее всего.

Аналогичная модель от ASUS ZenBook 14 UX433 c процессором Intel Core i5 у нас обойдется в 2199 рублей (973 евро). В России лэптоп можно купить примерно за 76 000 рублей (1071 евро). В Литве — за 784 евро. Разница в цене доходит до 20%.

Планшеты

Сегодня из-за смартфонов с огромными диагоналями экранов планшеты немного потеряли в популярности, хотя новые модели выходят каждый год.

Одна из таких — iPad Air третьего поколения от Apple. Модификация без LTE и 64 ГБ встроенной памяти в Беларуси стоит 1499 рублей (663 евро). В России аппарат предлагается за 42 990 российских рублей (606 евро), в Литве — за 571 евро. Разница в цене доходит до 14%.

Конкурент от Samsung — Galaxy Tab A 10.1 (2019) — оценили у нас в 549 рублей (или 243 евро). В соседней России за устройство придется выложить чуть-чуть больше: 17 990 российских рублей (254 евро). В Литве гаджет оказался самым недорогим — 205 евро. Разница в цене доходит до 16%.