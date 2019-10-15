﻿ В Стародорожском районе в результате взрыва погиб сотрудник МЧС. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Стародорожском районе в результате взрыва погиб сотрудник МЧС

16.10.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

SlutskGorod от местных жителей поступила информация, что в пятницу вечером на пожарном посту в деревне Положевичи Стародорожского района произошёл взрыв, в результате которого погиб человек, возможно взорвался газовый баллон.

Информация требовала подтверждения, однако оперативно подтвердить её не удалось. Чуть позже сведения о происшествии стали появляться в социальных сетях: якобы командир отделения пожарного аварийно-спасательного поста пытался разрезать болгаркой некий снаряд. Произошёл взрыв, и сотрудник погиб на месте.

В Следственном комитете сайту SlutskGorod подтвердили факт гибели, однако отметили, что говорить о снаряде, как и в целом о причинах произошедшего, пока преждевременно:

— Следователи разбираются в обстоятельствах происшествия, в результате которого погиб сотрудник МЧС— сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.  Проведён осмотр места происшествия, в рамках проверочных мероприятий назначены экспертные исследования, выясняются причины и обстоятельства.

Иная информация будет проясняться в ходе расследования.


Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 89
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
SlutskGorod от местных жителей поступила информация, что в пятницу вечером на пожарном посту в Стародорожского района произошёл взрыв, в результате которого погиб...
 
Новости дня
Новости разные
 
Впервые в мире итальянские врачи совершили пересадку позвонков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика