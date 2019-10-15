В Стародорожском районе в результате взрыва погиб сотрудник МЧС

Источник материала: Слуцк Город

SlutskGorod от местных жителей поступила информация, что в пятницу вечером на пожарном посту в деревне Положевичи Стародорожского района произошёл взрыв, в результате которого погиб человек, возможно взорвался газовый баллон.

Информация требовала подтверждения, однако оперативно подтвердить её не удалось. Чуть позже сведения о происшествии стали появляться в социальных сетях: якобы командир отделения пожарного аварийно-спасательного поста пытался разрезать болгаркой некий снаряд. Произошёл взрыв, и сотрудник погиб на месте.

В Следственном комитете сайту SlutskGorod подтвердили факт гибели, однако отметили, что говорить о снаряде, как и в целом о причинах произошедшего, пока преждевременно:

— Следователи разбираются в обстоятельствах происшествия, в результате которого погиб сотрудник МЧС, — сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног. — Проведён осмотр места происшествия, в рамках проверочных мероприятий назначены экспертные исследования, выясняются причины и обстоятельства.

Иная информация будет проясняться в ходе расследования.



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