Как проходит перепись в Горках – репортаж с участка

Источник материала: Горецкий вестник

С 4 октября в Беларуси началась перепись населения. И если молодая часть жителей Горок предпочитает рассказать о себе в интернете , то людям постарше больше нравится общаться с переписчиками вживую. Ведь можно не только заполнить анкету с помощью специалиста, который обязательно подскажет в случае затруднения, но и просто душевно поговорить.





В Горках работают несколько стационарных участков. Переписным участком в учебном корпусе №11 заведует Светлана Витковская, а помогает ей Вера Дрыго. Как отметила Светлана Валентиновна, желающих пройти перепись с каждым днем становится больше. Но многие все же предпочитают сделать это удаленно. Видимо, для них такой вариант более удобный. А может на такой выбор повлияла акция Белстата, в которой участники переписи могут выиграть смартфон.





Например, в понедельник на участке были переписаны 25 домохозяйств, в которых проживают, как правило, от двух до четырех человек. Но бывает, что семьи большие, до 7 членов. А еще работают мобильные группы из числа студентов. Они посещают организации и предприятия города. Ребята уже побывали в «Прометее», лесхозе, «Коммунальнике» и других. Об усердии молодежи женщины отзываются только с положительной стороны.





Светлана Витковская пригласила жителей города поучаствовать в переписной кампании. Исполнить гражданский долг с удовольствием помогут специалисты.

Дмитрий Махомет

Фото Михаила Левцова