Обязательный аудит: каким он не будет

Экономическая газета . Министерство финансов, которое было разработчиком этого документа и выступило в роли организатора обсуждения, подвело его итоги на Национальном правовом Интернет-портале Беларуси, пишет





Отметим, что для обсуждения проекта такого важного для деловой общественности страны вопроса, как закупки аудиторских услуг по проведению обязательного аудита, был, на наш взгляд, выделен слиш­ком непродолжительный срок – всего 11 календарных дней, с 16 по 26 сентября 2019 г.





Тем не менее в нем принял участие ряд юридических и физических лиц, в т.ч. крупные аудиторские и страховые организации, от которых поступили замечания и предложения по проекту постановления. Поскольку их было предложено направлять в т.ч. и по электронной почте на адрес разработчика, большинство участников обсуждения воспользовалось имен­но этой возможностью.





Не вдаваясь в подробности, Минфин сообщило, что замечания и предложения, поступившие от Союза Сертифицированных Аудиторов и Бухгалтеров, Белорусского РУП экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант», ЗАСО «Белнефтестрах», ЗАСО «Промтрансинвест», ЗАСО «ТАСК», ООО «АудитИнформ», были внимательно изучены и в основном учтены в ходе доработки проекта.









В то же время предложения СООО «Мобильные ТелеСистемы», а также некоторые иные, большей частью поступавшие на сайт, где был размещен текст проекта, Минфин учло лишь частично.





Некоторые наиболее серьезные предложения, которые по тем или иным причинам были отвергнуты разработчиками, приведены ниже с обоснованием причин принятия такого решения.





1. СООО «Мобильные ТелеСистемы» считает, что в проекте необходимо предусмотреть право заказчика самостоятельно определять период проведения закупки аудиторских услуг и сроки предоставления коммерческих предложений.





Минфин напомнило, что требования проекта будут применяться в от­ношении лишь тех организаций, которые осуществляют закупки товаров (работ, услуг) за счет собственных средств в соответствии с постановлением Совмина от 15.03.2012 № 229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств».





При этом он не регулирует вопросы временных рамок проведения закупок, которые осуществляются в общеустановленном законодательством порядке.





2. СООО «Мобильные ТелеСистемы» предложило в перечень критериев для оценки победителей закупки включить стоимость 1 нормо-часа работы аудитора при оказании услуг или его аналог.





На это разработчики проекта ответили, что, в соответствии с законодательством об аудиторской деятельности, аудиторские организации вправе самостоятельно планировать аудиторскую проверку и определять необходимые ресурсы для обеспечения качественного оказания аудиторских услуг.





В то же время такой критерий, как стоимость 1 нормо-часа работы аудитора, является стоимостным критерием, а выбор той или иной аудиторской организации, по мнению Минфина, должен определяться главным образом нестоимостными критериями, что обусловлено особенностями оказания аудиторских услуг.









3. Еще одно предложение от анонимного участника обсуждения было вызвано желанием повысить качество оказываемых аудиторских услуг.





По его мнению, необходимо включить в приложение 1 к проекту, в котором содержатся требования к аудиторским организациям и аудиторам – индивидуальным предпринимателям, являющимся участниками процедур закупки услуг по проведению обязательного аудита, требование о том, чтобы аудиторская груп­па при проведении обязательного аудита состояла не менее чем на 70% из аттестованных аудиторов.





Разработчики проекта вполне резонно ответили, что аудиторские организации вправе самостоятельно планировать аудиторскую проверку и определять необходимые ресурсы для обеспечения качественного оказания аудиторских услуг, в т.ч. путем установления подобных требований.