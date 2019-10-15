







Новый порядок въезда вступает в силу 10 ноября.





Согласно документу, иностранцы смогут посещать безвизовую зону в туристических целях на срок до 15 суток. Индивидуальные туристы смогут побывать только в безвизовой зоне, а организованные группы – и в других районах Брестской и Гродненской областей при следовании по маршруту туристического путешествия.





При пересечении границы в пунктах пропуска иностранцы должны предъявить паспорт или документ, заменяющий его, а также документ, дающий право на посещение безвизовой территории. Такой документ дает право на однокаратный въезд и выезд из Беларуси.





Безвизовая территория «Брест-Гродно» была установлена указом президента от 7 августа 2019 года. В нее вошли уже действовавшие две безвизовых зоны в Брестской и Гродненской областях и пять новых районов.