Самые влиятельные после Лукашенко. Кто эти люди?

Салідарнасць » предлагает свою версию самых влиятельных чиновников Беларуси. » предлагает свою версию самых влиятельных чиновников Беларуси.





Наталья Кочанова

Александр Лукашенко периодически отвешивает комплименты главе своей Администрации и ставит ее в пример другим чиновникам: вот, мол, как надо работать, общаться с людьми без посредников.













Вместе с тем Кочанова инициативностью не выделяется, она исполнитель – но исполнитель воли самого главы государства, и именно это придает силу ее решениям. Глава «политического штаба президента» постоянно рядом с Лукашенко и отслеживает, чтобы его поручения воплощались в жизнь. Кроме того, Кочанова участвует в подборе кадров на важнейшие посты.





Пару лет назад показательным вышел ее спор с будущим премьер-министром Сергеем Румасом о необходимости запуска футбольного телеканала: решение осталось за Кочановой.









Сергей Румас

Видимо из-за ревности Лукашенко к возникшей было популярности нового премьер-министра госСМИ принижают значение главы правительства, мельком упоминая о его действиях. И все же полномочия Сергея Румаса очень обширны, от его решений напрямую зависят судьбы сотен предприятий и десятков тысяч людей.













Александр Турчин

Порой может показаться, что главный человек в белорусском правительстве не Румас, а первый вице-премьер Турчин. Он регулярно общается с главой государства и, возможно, даже больше премьера выступает в СМИ.





К примеру, недавно Турчин пролоббировал создание в стране IT-вуза и объявил журналистам о положительном решении Лукашенко.













Первый вице-премьер также является главой Совета по развитию предпринимательства.









Виктор Лукашенко

Считается, что помощник президента Беларуси по национальной безопасности курирует весь силовой блок. Очевидно, что глава государства доверяет своему сыну, больше чем кому бы то ни было.













Кроме того, Виктор Лукашенко занимается выстраиванием отношений с арабскими странами, а с недавнего времени еще и руководит Национальным олимпийским комитетом.





Валерий Вакульчик

Председатель КГБ давно заслужил доверие главы государства и не раз получал от него благодарность за борьбу с коррупцией. Он, если убедительно изложит Лукашенко доказательства, может «закрыть» любого: от крупного бизнесмена до одного из руководителей Совета безопасности.













КГБ во главе с Вакульчиком выявил массовые факты коррупции в системе здравоохранения, спровоцировав изменения в ее работе.