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В Дубровно с аукциона продают… туалет. За долги
Источник материала: Tut.by
На аукцион в Витебской области выставили необычный лот, сообщает «Еврорадио». Судебные исполнители продают… туалет в Дубровно площадью 4,5 квадратного метра по начальной цене 104 рубля.
«О состоянии постройки исчерпывающе говорят фотографии, — рассказывает ответственный за аукцион Валерий Янченко. — Распродается целый комплекс имущества. Постройки выставлены на аукцион за долги».
Туалет принадлежал ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов» и стоит на территории бывшего маслозавода.
После президентского указа № 320 «О развитии сельскохозяйственного производства Витебской области» образовался холдинг: к Оршанскому КХП были присоединены 32 хозяйства, в том числе молочный комбинат. Потом «молочку» выкупил «Савушкин продукт», а маслозавод в Дубровно брать не захотел. Завод остался Оршанскому КХП, поясняет главный инженер предприятия Сергей Бойко. Там, признаются, что с ним — и заводом, и туалетом — делать не знают, поэтому и продают.
Главный инженер утверждает, что оставлять старые постройки нерентабельно.
«Молочный комбинат был продан чистым, а долги остались за нами, — говорит он. — Конечно, жалко. На маслозаводе, когда он действовал, работало 80 человек, а сейчас остались одни сторожа. Сырьевой зоны нет — вот и все. Один маслозавод без молочного комбината работать не будет».
Указ президента Республики Беларусь № 320 был выпущен 25 августа 2016 года «в целях повышения эффективности хозяйствования, создания условий для развития сельскохозяйственного производства Витебской области и привлечения инвестиций».
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Судебные исполнители продают… туалет в Дубровно площадью 4,5 квадратного метра по начальной цене 104 рубля.
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