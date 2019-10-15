Обзор рынков и валют: давление на белорусский рубль и прорыв по Brexit

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Это может быть вызвано нарастающей осторожностью мировых инвесторов относительно перспектив валют развивающихся экономик и может обернуться усилением давления на белорусский рубль в ближайшие дни или недели.

За последние две недели белорусский рубль повысился к доллару на 1,5%: ровно столько же потеряла на мировом рынке американская валюта. Однако стоит обратить внимание, что на этой неделе рост пары USD/BYR застопорился вблизи 2,05. Это может быть вызвано нарастающей осторожностью мировых инвесторов относительно перспектив валют развивающихся экономик и может обернуться усилением давления на белорусский рубль в ближайшие дни или недели.