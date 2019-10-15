﻿ Белавиа устроила распродажу билетов по 20 евро плюс сборы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белавиа устроила распродажу билетов по 20 евро плюс сборы

16.10.2019 10:25 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Белавиа устроила распродажу билетов по 20 евро плюс сборы
фото: Белавиа

Как сообщает компания, по правилам акционного билета пассажир может находиться в стране пребывания не более 30 дней.

Мы проверили несколько популярных маршрутов. Так, из Минска в Москву можно будет долететь за 60,09 BYN, в Прагу – за 89,48 BYN, в Вильнюс – за 55,81 BYN, в Варшаву – за 78,17 BYN, а в Париж – за 94 BYN. Проблемы могут появиться при подборе обратного билета, так как близкие даты раскупаются очень быстро, а лететь домой по полной стоимости может выйти довольно накладно. К примеру, стоимость билетов туда и обратно в Париж на два дня обойдется уже в 275,02 BYN даже по сниженным ценам.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Улететь в Москву можно за 60 рублей, в Париж за 94 рубля
 
Новости дня
Новости разные
 
В Кобринском районе  с 16 октября по 1 ноября проходит пожарно-профилактическая акция «За безопасность вместе»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика