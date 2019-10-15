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Белавиа устроила распродажу билетов по 20 евро плюс сборы
Источник материала: Myfin
Как сообщает компания, по правилам акционного билета пассажир может находиться в стране пребывания не более 30 дней.
Мы проверили несколько популярных маршрутов. Так, из Минска в Москву можно будет долететь за 60,09 BYN, в Прагу – за 89,48 BYN, в Вильнюс – за 55,81 BYN, в Варшаву – за 78,17 BYN, а в Париж – за 94 BYN. Проблемы могут появиться при подборе обратного билета, так как близкие даты раскупаются очень быстро, а лететь домой по полной стоимости может выйти довольно накладно. К примеру, стоимость билетов туда и обратно в Париж на два дня обойдется уже в 275,02 BYN даже по сниженным ценам.
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Улететь в Москву можно за 60 рублей, в Париж за 94 рубля
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