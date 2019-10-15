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Белорусский школьник выбрал своим героем защитника Брестской крепости

16.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Школьники из стран Содружества, победившие в конкурсе «Наши герои», поедут на отдых в лагерь «Артек». В их числе и Даниил Махнач из Беларуси, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Почерк в этих рукописях Даниил разбирает уже без труда. Семиклассник изучал их около месяца. Раньше о своем земляке Алесе Махначе он знал немного, а теперь рассказывает его историю школьникам всего Содружества. «Мы однофамильцы. Жил он в той же деревне, где я сейчас живу. Люблю читать его книги», – говорит финалист международного конкурса «Наши герои». Собирать информацию по крупицам Даниилу не пришлось. Ее бережно хранят в местной школе.

Алесь Махнач окончил военно-пехотное училище. После выпуска его направили
на службу в гарнизон Брестской крепости, а через четыре дня началась война. Первыми ее встретили именно здесь. Артобстрел, штурм и 500-килограммовые бомбы. Защитнику цитадели было всего 19 лет. «Все ранения он получил в первый день, в первом бою. Потом он уже попал в плен. Он был в нескольких лагерях в качестве военнопленного», – говорит руководитель школьного музея Анна Маерович.

Лагерь Везуве на границе с Нидерландами называли «домом для умирающих». Сюда свозили больных и тяжелораненых. Шансов выжить не было. Однако Алесю Махначу повезло: за месяц до Победы лагерь освободили канадцы. После пережитого герой будет вспоминать войну только на страницах своих книг. Даниил скоро отправится в «Артек». Каникулы в лагере мальчику подарили в качестве награды за победу в конкурсе.



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Даниил Махнач рассказал историю своего однофамильца и стал одним из победителей конкурса «Наши герои».
 
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