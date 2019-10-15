Прокачать образование. Какие возможности есть для этого в Беларуси?

Источник материала: Аргументы и факты

Беларускі Калегіюм

Это один из старейших образовательных проектов в Беларуси, который появился во второй половине 1990-х годов. Обучение сфокусировано на гуманитарных и социальных науках: философии и литературной критике, социальной и интеллектуальной истории, исследовании культуры, урбанистике, работе в медиа и визуальных форматах. Лекции и мастер-классы объединяют материалы различных направлений, ориентированы на постановку вопросов. Преподаватели - исследователи и интеллектуалы. Учащимися могут быть все желающие получить новые знания. Вместе с куратором каждый ученик составит индивидуальный план работы. Обучение бесплатное, занимает два года. Дедлайн подачи заявок на учебный год 2019/2020 - 20 октября.

IT-колледж Digital Unicorn

Сейчас на рынке IT-специальностей дефицит квалифицированных кадров, и в связи с этим в Беларуси появился образовательный проект Digital Unicorn. Его студенты осваивают IT-технологии, погружаются в реальные бизнес-задачи компаний, где применяют знания на практике, знакомятся с условиями работы в IT-компании. Занятия проводят преподаватели-практики. Обучение длится 8 месяцев. Программы рассчитаны на старшеклассников, молодых и взрослых мотивированных людей, а также на профессионалов, которые хотят развить определенные навыки. Если вы мечтаете стать программистом, разработчиком, дизайнером или другим специалистом в IT - это ваша возможность. Старт курса - 23 октября.

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Лятучы ўніверсітэт

Летучий университет - это инициатива по созданию в Беларуси среды, где культивируется свободное мышление. В Летучем университете проходят публичные лекции и дискуссии, образовательные курсы и семинары белорусских мыслителей, конференции, летние лагеря, научные путешествия. Здесь нет ограничений по возрасту, уровню образования и социальному статусу участников. Единственный критерий присутствия - готовность к мышлению. Обучение бесплатное. Следить за мероприятиями Летучего университета можно в соцсетях.

Business Intelligence Club

Этот некоммерческий образовательный проект был основан в 2014 году студентами для студентов. Business Intelligence Club (BIC) помогает молодым специалистам развить личностные и профессиональные навыки. Встречи BIC посвящены развитию лидерских качеств, навыков аргументации, публичных выступлений и презентаций. Некоторые спикеры предоставляют студентам возможность стажировки в своей компании. Лекции проходят раз в неделю в здании ФМО БГУ, регистрация на них обязательна. Обучение бесплатное.

ECLAB

Если вы хотите пополнить багаж гуманитарных знаний и научиться рассуждать вслух, приглядитесь к ECLAB - общеобразовательному проекту, развивающемуся в Беларуси с 2014 года. Вы можете выбрать одну из шести концентраций, в рамках которой пройдет обучение: «Гендерные исследования», «Критическая урбанистика», «Современное искусство и театр», «Публичная история», «Современное общество, этика и политика», «Массовая культура и медиа». Преподаватели - профессора, эксперты в своих областях. Занятия проходят вечером в Минске несколько раз в неделю. Обучение длится 8 месяцев. Чтобы поступить, необходимо пройти собеседование.