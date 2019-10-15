|
Под Быховом повозка выехала на встречку и столкнулась с грузовиком. Машина перевернулась, возчик погиб
Источник материала: Tut.by
Под Быховом вечером 15 октября гужевая повозка выехала на встречную полосу — и столкнулась с ГАЗ-3309,
ДТП произошло на дороге Быхов — Белыничи в 19.05. За рулем грузовика был 51-летний мужчина. Гужевой повозкой управлял 56-летний житель деревни Хутор Быховского района.
От полученных травм возчик умер в скорой.
Гужевая повозка световозвращающими элементами обозначена не была.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под Быховом повозка выехала на встречку и столкнулась с грузовиком. Машина перевернулась, возчик погиб
Гужевая повозка не была обозначена световозвращающими элементами.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)