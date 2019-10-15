Под Быховом повозка выехала на встречку и столкнулась с грузовиком. Машина перевернулась, возчик погиб

Источник материала: Tut.by

Под Быховом вечером 15 октября гужевая повозка выехала на встречную полосу — и столкнулась с ГАЗ-3309, сообщает УВД Могоблисполкома. В результате машина перевернулась, а возчик погиб.



Фото: УВД Могоблисполкома

ДТП произошло на дороге Быхов — Белыничи в 19.05. За рулем грузовика был 51-летний мужчина. Гужевой повозкой управлял 56-летний житель деревни Хутор Быховского района.

От полученных травм возчик умер в скорой.

Гужевая повозка световозвращающими элементами обозначена не была.