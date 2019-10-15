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Новый джекпот электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49»

16.10.2019 12:17 — Разное | 21.by  
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Источник материала: 21.by

Новый джекпот электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49»

Джекпот электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» преодолел первый серьезный рубеж – сумма возможного выигрыша составляет более полумиллиона рублей.
На утро 16 октября размер джекпота составляет 507 тысяч 180 белорусских рублей. Планка в полмиллиона рублей была преодолена по итогам 776 тиража игры, через 4 месяца с момента розыгрыша рекордного в истории Беларуси джекпота в размере 3 миллиона 973 тысячи 635 рублей.
Напомним, 6 июня в 703 тираже «Спортлото 6 из 49» Александр из Могилева выиграл почти 2 миллиона долларов. Сумма была оперативно выплачена победителю в полном объеме. В соответствии с законодательством нашей страны суммы выигрышей в электронных интерактивных играх не облагаются налогами.
«Мы находимся в хорошем контакте с нашими победителями, в том числе и с Александром. Понятно, что вокруг подобных успехов и их авторов неизбежно появляются невероятные легенды, поражающие воображение новости и небылицы. Могу сообщить, что у обладателя джекпота - все хорошо. Он по-прежнему работает на предприятии в Могилеве, не потерял голову, и относится к сумме выигрыша cо всей ответственностью. Первой серьезной покупкой Александра стал новый велосипед. Он также подтвердил, что в ноябре будет готов пообщаться с журналистами и рассказать, как прошли первые полгода после выигрыша джекпота», - рассказал генеральный директор компании «Спорт-пари» Юрий Юрасюк.
Интересно, что для выхода на рубеж в 500 тысяч рублей первому джекпоту понадобилось 2 года и 4 месяца. Первый тираж «Спортлото 6 из 49» состоялся 11 декабря 2014 года. Отметка в 500 000 рублей (с учетом деноминации) была преодолена в 352 тираже, 9 марта 2017 года. Нынешний джекпот образовался в 7 раз быстрее.
«Безусловно, на динамику роста повлияла сумма в 123 456 рублей 49 копеек, которую компания добавила к джекпоту из собственных средств. Это было сложное решение, которое полностью себя оправдало. Скорость роста джекпота свидетельствует о все большем количестве белорусов, которые нам доверяют. Возможно в недалеком будущем, новости об обладателях многомиллионных выигрышей, станут и для нашей страны вполне обыденными. Во всем мире - это абсолютно нормальное явление. Здорово, что мы движемся в этом направлении», - добавил Юрий Юрасюк.

Отдел маркетинга и связей с общественностью
тел.+375296350380
info@sportpari.by

ЗАО «Спорт-пари» - единственная компания-провайдер электронных интерактивных игр на территории Республики Беларусь, организованная 6 сентября 2007 года. Сеть компании насчитывает свыше 2347 собственных и партнёрских точек присутствия.
 

 
 
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На утро 16 октября размер джекпота составляет 507 тысяч 180 белорусских рублей. Планка в полмиллиона рублей была преодолена по итогам 776 тиража игры, через 4 месяца с момента розыгрыша рекордного в истории Беларуси джекпота в размере 3 миллиона 973 тысячи 635 рублей
 
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