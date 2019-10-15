Рабочий или директор? Кем лучше быть, чтобы хорошо зарабатывать

Источник материала: Аргументы и факты

Как было

На начало октября 2018 года в Общереспубликанском банке вакансий Государственной службы занятости Республики Беларусь было свыше 81 000 предложений. В том числе значилось свыше 4300 вариантов трудоустройства с зарплатой от 900 до 1200 руб., больше 1000 - от 1200 до 1500 руб.

Как стало

Сегодня в банке уже свыше 98 000 вакансий. То есть вариантов трудоустройства всё больше.

Доход от 900 до 1200 рублей в месяц предлагают по более чем 7500 объявлений. Например, в Мозыре на зарплату от 1018 руб. в ОАО «Мозырский НПЗ» искали инженера-технолога с высшим образованием. В Барановичах нужен оператор станков с программным управлением с профессионально-техническим образованием, оклад - от 1000 руб. В КУП «Слуцкое ЖКХ» требовался электрогазосварщик с общим средним образованием на зарплату от 980 руб. На одном из предприятий Бреста ищут плотника (оклад - от 1000 руб.), в новополоцком ОАО нужен машинист бульдозера (от 1000 руб.), в могилёвском - машинист автомобильного крана (от 1000 руб.).

От 1200 руб.

В базе есть свыше 1700 вакансий с зарплатой от 1200 до 1500 руб. Нужны самые разные специалисты. Например, в Новогрудке в филиале ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» искали заместителя директора с высшим образованием. Обещали платить от 1256,64 руб. На речицком хлебозаводе - филиале ОАО «Гомельхлебпром» была вакансия директора филиала (от 1200 руб.).

В то же время от 1500 руб. в месяц могут зарабатывать маляр и инженер-электроник в Минске, шеф-повар в Гродно, от 1200 руб. - водитель автомобиля в Ворнянах, от 1350 руб. - раскатчик в Минске на ОАО «МПЗ».

От 1500 руб.

Чтобы получать приличную по белорусским меркам зарплату, необязательно быть директором или начальником какого-нибудь отдела в компании, достаточно иметь рабочую специальность и руки, которые растут из правильного места.

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Вакансию с зарплатой свыше 1600 руб. предлагают в Орше для токаря-расточника с профессионально-техническим образованием, там же - для фрезеровщика, в Минске - для станочника деревообрабатывающих станков, в Островце - для дефектоскописта рентгено-, гаммаграфирования.

Если год назад было всего 270 вакансий с оплатой труда от 1800 до 2100 руб., то сегодня - более 500.

В Смолевичах свыше 2100 руб. готовы платить конструктору с высшим образованием, в Минске от 1800 руб. - ведущему специалисту по организации закупок. В Гродно сулят оклад от 2000 руб. водителю-международнику, в Минске - наладчику станков и манипуляторов с программным управлением, в Островце от 1800 руб. - электросварщику ручной сварки и монтажнику наружных трубопроводов, электрогазосварщику.

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