Диплом русалки или волшебника. Какие необычные университеты есть в мире?

Источник материала: Аргументы и факты

Каждый сентябрь тысячи абитуриентов перевоплощаются в первокурсников, чтобы приступить к освоению какой-либо профессии. Юрист, врач, инженер, журналист - этими специальностями сегодня никого не удивишь. Но в мире полно нестандартных учебных заведений, предоставляющих удивительные возможности. «АиФ» расскажет о некоторых из них.

Почти Хогвартс

В 2002 году в Калифорнии была открыта «Серая школа волшебства», которая специализируется на оккультной магии и работает онлайн. Виртуальный кампус позволяет студентам со всего мира общаться, посещать занятия и проводить школьные праздники. В школе есть 16 специальностей: природоведение, экстрасенсорика, алхимия, тёмные искусства и т. д. В эту школу принимают абитуриентов любого возраста. Для детей месяц обучения стоит 10 долларов, для взрослых - 20. Потенциальным студентам достаточно верить, что магия реальна. Выпускники получают диплом волшебника.

По следам эльфов

Чтобы присоединиться к народу эльфов, можно пройти курс обучения в исландской столице Рейкьявик. Там существует специальная школа, где на занятиях рассказывают об эльфах, феях, троллях, гномах и хоббитах. Обучение проходит в формате экскурсии по «волшебным» местам. За плату в 64 доллара студентам предложат не только лекции, но и учебное пособие, горячий напиток, блинчики и исландский хлеб. В итоге каждому ученику выдается диплом эксперта по эльфам. Впечатляющая туристическая забава!

Где становятся русалками

Школа русалок открылась на Филиппинах в 2010 году. Во время тренировок студенты учатся плавать с надетыми на ноги разноцветными хвостами.

Русалочье образование может получить человек любого возраста и пола. На уроках показывают, как правильно задерживать дыхание и двигаться под водой. Хвосты плаванью не мешают: они сделаны из гибкого полипропилена. В конце обучения студенты получают дипломы.

Филиалы русалочьей школы существуют по всему миру.

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Для голодных до знаний

Если вышеперечисленные специальности связаны с мифическими существами, эта - более приземлённая. В 2019 году в Москве открылся Университет гамбургерологии - корпоративное учебное заведение сети ресторанов «МакДональдс». Университет готовит будущих сотрудников к работе в заведении. Отделения центра также есть в Токио, Лондоне, Сиднее, Иллинойсе, Мюнхене, Сан-Паулу и Шанхае. Обучение в российском Университете гамбургерологии проводят сертифицированные лекторы, а основные программы курсов посвящены вопросам ведения бизнеса, лидерства и гостеприимства. Диплом выпускника признается в ресторанах сети 120 стран.

Академия циркачей

Киевская муниципальная академия эстрадного и циркового искусств - один из немногих вузов, который обучает акробатов, клоунов и других цирковых артистов. Академия появилась в 1961 году в помещении Киевского цирка. Инициаторами ее создания стали братья Яловые - акробаты-рекордсмены. Факультет циркового и эстрадного искусств готовит специалистов по различным видам цирковой акробатики, воздушной гимнастики, эквилибристики и жонглирования, развивает у студентов навыки пантомимы и клоунады. На факультете музыкального искусства преподают эстрадный вокал. Выпускники могут устроиться на работу в цирк, театр, варьете или остаться преподавать в альма-матер.