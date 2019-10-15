Источник материала: Tut.by

В Минске заметили «Табакерку» с солнечными батареями. Это заметил минчанин Павел Бондаренко, он опубликовал фотографию на фейсбуке.

Энергопродвинутый табачный киоск стоит рядом с автобусной остановкой «2-е кольцо» на улице Тимирязева, напротив салона интерьеров.

— Киоск стоит здесь уже недели три, но батареи добавили только на этой неделе, — уточнил Павел Бондаренко.

Подтвердили наличие необычного киоска и другие собеседники, которые работают в этом районе Минска.

Напомним, «Табакерки» по всей стране устанавливает подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину компания «ЭНЕРГО-ОИЛ», которая реализует инвестпроект по созданию негосударственной сети по торговле табачными изделиями. В регионах процесс идет еще с конца 2018 года, но для Минска это дело было особенно болезненным.

Первый такой табачный ларек в Минске появился 20 июля в Сухарево. В Минске до конца 2019 года должно быть выделено 500 участков под табачные точки «ЭНЕРГО-ОИЛ».

Под «Табакерки» власти обязаны без аукциона предоставить в аренду инвестору земельные участки для строительства и обслуживания торговых объектов. Это киоски, магазины, павильоны и неизолированные точки, в которых не менее 80% товара — табачные изделия.