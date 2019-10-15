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Слова, полные любви и благодарности

16.10.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

14 октября в Молодечно состоялся областной праздник, приуроченный ко Дню матери, в котором приняли участие около 500 женщин со всей Минской области.

Торжество открыло шествие женщин всех профессий, которые своим трудом вносят достойный вклад в развитие Минской области. В праздничной колонне шли представительницы сферы культуры, образования, спорта, внутренних дел, женщины-военные и, конечно, женщины спасатели.

Особым подарком для представительниц женского пола Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям было приглашение на такой масштабный праздник, а особенно участие в нем.

На протяжении всего мероприятия фойе концертного зала Дворца культуры работали тематические площадки и праздничные фотозоны. Посетители могли принять участие в открытом микрофоне на тему «Роль матери в жизни человека», узнать о лучших предприятиях области. Слова благодарности за достойный труд присутствующим в зале женщинам звучали со сцены от заместителя председателя Миноблисполкома Ивана Маркевича и других представителей администрации области и района.

Во время праздничного мероприятия организованы выставки и конкурсы. Например, на самую красивую коляску и самый вкусный и оригинальный торт, после чего, сделанные сладкие подарки отправились в детские дома.















 
 
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14 октября в Молодечно состоялся областной праздник, приуроченный ко Дню матери, в котором приняли участие около 500 женщин со всей Минской...
 
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