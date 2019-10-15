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Российскую фигуристку дисквалифицировали на два года за допинг

16.10.2019 12:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил на официальном сайте о дисквалификации российской фигуристки Александры Кошевой за нарушение антидопинговых правил. 19-летняя спортсменка отстранена от участия в соревнованиях на два года, сообщает РБК.

В пробе, сданной Кошевой 7 марта 2019 года во время Универсиады в Красноярске, обнаружили запрещенный препарат торасемид. Дисквалификация, отсчитываемая со дня сдачи пробы, закончится в марте 2021 года.

На Универсиаде Кошевая в паре с Дмитрием Бушлановым завоевала бронзовую медаль. В течение 21 дня с момента получения мотивировочной части решения о дисквалификации спортсменка может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд. В случае отклонения жалобы ей придется вернуть награду.


Александра Кошевая и Дмитрий Бушланов

В сообщении пресс-службы ISU сообщается, что все расходы на проведение расследования и расходы антидопинговой лаборатории должна возместить Федерация фигурного катания России (ФФККР).

Кошевая признала использования торасемида. По словам спортсменки, она приняла препарат, чтобы снять отек ноги. При этом она не знала, что торасемид входит в число запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) веществ.

Перед тем как принять препарат, Кошевая ни с кем не проконсультировалась. Спортсменка отказалась от вскрытия пробы «Б».

На этапах Гран-при Кошевая никогда не выступала. В прошлом сезоне они с Бушлановым дважды поднимались на подиум на этапах Кубка России.

 
 
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В марте 2019 года Александра Кошевая завоевала бронзовую медаль на Универсиаде в Красноярске.
 
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