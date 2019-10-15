«Когда он женился, мы не поставили точку. И я хочу все рассказать его жене». Психолог отвечает читательнице

Источник материала: Tut.by

Наша читательница полтора года встречалась с мужчиной и, как ей казалось, дело шло к свадьбе. Но выяснилось, что у него есть другая девушка, и жениться он собирается именно на ней. Даже после свадьбы он продолжает писать и звонить автору письма, а она страдает и очень хочет отомстить. О том, как разорвать этот круг, рассказывает психолог.



Фото: unsplash.com

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений» . Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com. Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

Как-то со мной познакомился в Сети молодой человек. Он понравился мне внешне, по характеру, я увидела в нем настоящего мужчину. И тут понеслось: встречи, прогулки, поцелуи, звонки из серии «как дела?», «как добралась?», «я волнуюсь».

Так мы встречались 1,5 года. Во время одного из свиданий он сказал: «Ты очень хорошая, ты мне нравишься, меня к тебе тянет. Что ты думаешь про серьезные отношения?». Это звучало как признание в любви — мне так показалось. Конечно, мне хотелось с ним серьезных отношений, которые привели бы к созданию семьи. Но я даже не успела ему ответить, так как он добавил: «Но я плохой, и ты будешь несчастной».



Фото: unsplash.com

— Почему?

— У меня есть девушка.

Я тогда выгнала его, проревела всю ночь. А на утро, как я теперь понимаю, у меня случилась настоящая паническая атака: меня всю трясло, я не могла подняться с кровати и пойти на работу. Вызвала скорую: врачи помогли мне и посоветовали обратиться к психотерапевту.

Я стала ходить к специалисту, восстанавливать нервную систему. Постаралась полностью прекратить общение с тем молодым человеком, несмотря на то, что он несколько раз звонил мне, хотел прийти. Мне не хватало смелости поднять трубку и поговорить с ним.

Месяца через два, когда мне приснился очень странный и неприятный сон, я позвонила ему сама. Оказалось, что в тот день у него была свадьба. Пожелала ему удачи, а для себя решила, что вот тут и нужно поставить точку.



Фото: unsplash.com

Но не смогла. Он звонил, говорил, что скучает и не может меня забыть. Очень хотелось ему поверить, но тяжелый опыт и собственные принципы не позволяли с ним встретиться.

Кроме того, убило, что он продолжает сидеть на сайте знакомств, и в его профиле указано: «Свободный молодой человек (со свадьбы прошло 3 месяца), живущий в общежитии (а теперь он живет с родителями жены), хочет детей, ищет любви и взаимопонимания, хочет познакомиться с хорошей девушкой, с которой готов построить семью».

Чего я хочу теперь? Очень хочу рассказать его жене, с кем она живет. Только так, чтобы не сделать больно ей, а сделать больно ему. Вместе с тем, понимаю, что само это желание и то, что этот мужчина до сих пор вызывает у меня столько эмоций, это не нормально. Подскажите, пожалуйста, как мне себя вести?

Комментарий психолога:

— Ваше замешательство понятно: ведь у вас в жизни сложилась довольна непростая ситуация, где намешено много чувств и эмоций.

Симпатия к этому мужчине (вы нигде не написали про любовь), боль от обмана, предательства, разочарование, жалость к себе и его жене, ненависть к нему и яркое желание отмстить.

Хочу вам сказать: невозможно сообщить жене о таком поведении мужа и не ранить ее. Вам, наверное, кажется, что, когда вы ему отомстите за свою боль — будет легче. Но не факт. Потом вас может начать мучить чувство вины за то, что вы сделали. Вы просто замените одно разрушающее чувство на другое: месть на вину.

У них своя жизнь, у вас — своя.

Нужно более детально разобраться, что вы чувствуете к нему, почему вы продолжаете с ним переписку, что вы от него действительно хотите? Лучший вариант отработать эмоции — сделать это совместно с психологом.

Но кое-что вы можете сделать сами. Например, попробуйте написать ему письмо (не для того, чтобы отдать ему, а чтобы оно помогло вам), где подробно и детально опишите все ваши эмоции на протяжении всех ваших отношений, а также то, что вы чувствуете сейчас.

После этого постарайтесь найти моменты в вашем общении, за которые его можно поблагодарить. А в конце — простите и отпустите. Пока нас связывают с человеком какие-либо эмоции (положительные или отрицательные — неважно), мы привязаны к нему.

Подумайте — чему научила вас эта ситуация, сможете ли вы сейчас отличить честного мужчину от лживого? Какой мужчина вам нужен? Постарайтесь зафиксироваться на себе и своей жизни, а не на чужой. Удачи вам и душевного равновесия.