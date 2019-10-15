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Брестчанин в салоне сотовой связи купил телефон с дефектом, доказать это ему помогла экспертиза

16.10.2019 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Около пяти месяцев назад брестчанин в салоне сотовой связи приобрел мобильный телефон Samsung стоимостью 1 000 рублей. Все это время мужчина с удовольствием пользовался новым смартфоном. Однако спустя время на дисплее гаджета появилось пятно, происхождение которого мужчине сложно было объяснить. С его слов механическому воздействию телефон не подвергался.

Брестчанин в салоне сотовой связи купил телефон с дефектом, доказать это ему помогла экспертиза

Для того, чтобы решить возникшую проблему, владелец смартфона обратился по месту совершения покупки. Сотрудники салона, выслушав мужчину, направили его в сервисный центр с целью установления специалистами причины дефекта. При внешнем осмотре мобильного телефона они пришли к выводу, что пятно на дисплее – по вине пользователя. С таким результатом брестчанин был категорически не согласен.

Для проведения экспертизы мобильного телефона мужчина обратился в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области. В ходе исследования смартфона эксперт пришел к выводу, что недостатки дисплея мобильного телефона Samsung наиболее вероятно являются следствием производственного брака, проявившегося в процессе эксплуатации.

Имея на руках заключение экспертизы, брестчанин повторно обратился в салон сотовой связи. Ознакомившись с документом, сотрудники предложили мужчине выбрать новый телефон. Также салон компенсировал стоимость проведения экспертизы.

Татьяна Коток, официальный представитель управления
Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области

 
 
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  Около пяти месяцев назад брестчанин в салоне сотовой связи приобрел мобильный телефон Samsung стоимостью 1 000 рублей. Все это время мужчина с удовольствием...
 
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