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В таможенных органах внедрена система мгновенных платежей

16.10.2019 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестская таможня информирует, что с 30 сентября 2019 года в целях ускорения таможенного оформления в таможенных органах внедрена система мгновенных платежей (далее – СМП). Проведение таможенных платежей и иных платежей, взимаемых таможенными органами, через СМП позволяет осуществлять платежи круглосуточно в режиме 24/7/365. То есть система доступна для проведения мгновенных платежей 24 часа в сутки 7 дней в неделю 365 (366) дней в году, обеспечивая при этом режим времени, максимально приближенный к реальному.

В таможенных органах внедрена система мгновенных платежей

Таким образом, в случае уплаты платежей ночью или в выходной день информация о такой уплате будет доступна таможенным органам в течение нескольких минут, что соответственно ускорит время выпуска товаров. Для сравнения: информация о платежах, уплаченных в обычном порядке (по системе BISS), поступает в таможенные органы в течение 2-3 часов с момента уплаты.

Обращаем внимание, что данная система полностью автоматизирована и мгновенные платежи могут совершать юридические и физические лица через банки, участвующие в СМП. Кроме того, стоит помнить, что платежи в СМП безотзывные.

 
 
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  Брестская таможня информирует, что с 30 сентября 2019 года в целях ускорения таможенного оформления в таможенных органах внедрена система мгновенных платежей...
 
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