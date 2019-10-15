Двойное счастье, двойные хлопоты

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Накануне Дня матери представители общественных объединений и трудовых коллективов Городокщины в рамках республиканской профсоюзной акции «Поздравим маму вместе!» поздравили с праздником жительниц районного центра, в семьях которых в этом году родились двойняшки.





Поздравления от РО РОО «Белая Русь», райорганизации Белорусского союза женщин, отдела загса райисполкома, райобъединения профсоюзов и коллектива нотариальной конторы Городокского района принимали городокчанки, которые родили и зарегистрировали по состоянию на 11 октября рождение сразу двоих малышей. Дважды родителями в этом году стали Татьяна и Евгений Степулёнок. Вот уже без малого полгода их квартиру дружными голосами оглашают дочери Мария и Яна. Два месяца назад счастливыми мамой и папой стали Виктория и Олег Муменковы, в их семье родились сыновья Матвей и Максим. Принимали поздравления с праздником и родители двухмесячных Арины и Миланы — Оксана и Максим Максимовы.

Женщины, для которых с момента рождения детей, множатся на два и хлопоты, и радости, которые дважды испытают щемящую радость от впервые услышанного слова «мама» и гордость за подрастающих дочерей и сыновей, принимали в этот день многочисленные подарки, пока их самые главные «подарочки» от судьбы мирно посапывали в своих кроватках или с любопытством разглядывали гостей.

2019 стал для нашего района знаковым, потому что именно в текущем году, впервые за последние пять лет, на Городокщине были зарегистрированы рождения двоен. Именно этим девчонкам и мальчишкам, которым повезло родиться «в компании», строить будущее нашего региона и Беларуси, гражданами которой они являются.

Александра СОБОЛЕВСКАЯ.