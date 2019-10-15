Не просто «навёл и узнал». Ответы юриста на вопросы о QR-кодах

Источник материала: Аргументы и факты

Осваиваю смартфон, с его помощью просматриваю QR-коды. Недавно в одном кафе меня попросили через такой код оставить отзыв о работе персонала. Интересно, будет ли он считаться обращением, должны ли мне ответить на него через смартфон или иным способом? Можно ли через QR-код обратиться в госорганы? В. Витальевна, Минская обл.

- Само по себе использование QR-кода (от англ. Quick Response Code - код быстрого реагирования) не является обращением, но может стать его частью, помочь обратиться к тому, с кем хочет связаться человек, - рассказала «АиФ» Елена КОРНУШЕНКО, адвокат адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь и партнёры ЭсБиЭйч».

Под QR-кодом понимается знак, в котором зашифрована информация о каком-либо объекте, в вопросе читательницы - о кафе. Наведя камеру смартфона на код, можно получить эти сведения.

- То есть QR-код - это переход, короткий путь к информации о товаре, услуге и т. д., которая размещена в электронном виде в Интернете. Какая именно, знает только тот, кто этот код создавал. Лишь наведя камеру смартфона на QR-код, пользователь гаджета узнает, о чем сообщает знак. Что может, а чего не может в качестве доступа по QR-коду получить обычный пользователь - здесь пока законодательный пробел, который, полагаю, со временем будет заполнен в нормативных документах.

По словам эксперта, сам факт сканирования кода не фиксируется, в отличие от перехода по предлагаемой ссылке на сайт, например, сети кафе или государственного учреждения. Совершив это действие, можно посмотреть интернет-ресурс, оставить на нём отзыв и т. д.

Когда ответ дадут

- Если оставить обращение с помощью QR-кода, оно будет считаться оформленным согласно требованиям законодательства?

- Термина «QR-код» Закон «Об обращениях граждан и юридических лиц» не содержит. Зато там говорится, что обращение должно быть индивидуальным или коллективным, изложенным в письменной, электронной или устной форме с соблюдением ряда требований.

Письменное обращение должно содержать наименование или адрес организации либо должность лица, которым оно направляется, фамилию, собственное имя, отчество либо инициалы обращающегося, адрес его места жительства или места пребывания, изложение сути, личную подпись.

Электронные обращения должны соответствовать тем же требованиям плюс дополнительно сообщать адрес электронной почты заявителя. Если перечисленных данных нет, ответа не будет.

- Соответственно, ответ читательнице придет только в том случае, если она, перейдя по QR-коду на сайт кафе или учреждения, оставит там отзыв с информацией о себе, о сути обращения, адрес электронной почты и пр.?

- Да, иначе это, согласно закону, будет анонимное обращение.

Замечу, что получатели отзывов по QR-коду, не стремятся к обратной связи по закону об обращениях. Рассмотренный способ «общения» с кафе, его должностными лицами дает возможность получить маркетинговую информацию, поэтому приобретает все большее распространение. Как правило, чтобы оставить отзыв о качестве обслуживания, товаре, услуге и т. п., необходимо заполнить форму, которая содержит достаточно данных, но не в полном соответствии с законодательством об обращениях, потому что они получателю для маркетинговых целей не нужны.

А вот, например, адрес электронной почты нужен. Он может очень многое рассказать о своем адресате (как и профиль в соцсетях), позволяет присылать рекламную информацию и пр. Поэтому оставлять в Сети сведения о себе нужно осмотрительно.