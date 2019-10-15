«Среда развлечений» в Могилеве: лекция о прививках, «Джокер» и концерт немецкой группы

«Среда развлечений» — рубрика, в которой мы рассказываем обо всем самом интересном в Могилеве на ближайшей неделе. У вас будет достаточно времени, чтобы спланировать свой досуг. Ждите каждую среду наш дайджест и ничего не пропускайте. На этой неделе нас ждет театральная премьера, концерт немецкой группы, лекция о прививках и тренинг по общению.
Если вы устраиваете интересное событие — присылайте его анонс нам на почту editor.mogilev@tut.by — возможно, мы разместим его в обзоре. Это бесплатно.
Среда, 16 октября
В театре кукол настоящее событие для детей и родителей: ставят сказку о домашних тапочках «Медведь наоборот» режиссера Светланы Залесской-Бень. Начало в 18.00.
Концерт немецкой рок-группы «Solche» в рамках недели Германии 2019, состоится в тайм-кафе «Небо». Вход свободный. Начало в 19.00.
Можно увидеть ту самую, легендарную первую «Матрицу». Покажут ее на языке оригинала с русскими субтитрами. Начало сеансов в кинотеатре «Родина» в 20.30.
Четверг, 17 октября
В кино большая премьера — «Малефисента: Владычица тьмы». Это ремейк диснеевского мультипликационного фильма 1959 года «Спящая красавица», а также вольный пересказ и переосмысление самой сказки, который посвящен Малефисенте, главной злодейке оригинального мультфильма. Сеансов много, время выбирайте.
В драмтеатре премьерный показ спектакля «Семь женщин на шее». Это легкий, игривый, блестящий спектакль, в котором каждый персонаж обладает ярким характером. Французская комедия — с надлежащей романтикой и искрометным юмором. События накладываются одно на другое, ниткой сматываются в клубок, распутать который — задача не из простых. Начало в 18.30.
Суббота, 19 октября
Если хотите научится грамотному общению — вас ждут в тайм-кафе «Небо». Известный эксперт Наталья Низовцова проводит тренинг базового уровня для начинающих. Начало в 10.30.