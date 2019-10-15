«Среда развлечений» в Могилеве: лекция о прививках, «Джокер» и концерт немецкой группы

Источник материала: Tut.by

«Среда развлечений» — рубрика, в которой мы рассказываем обо всем самом интересном в Могилеве на ближайшей неделе. У вас будет достаточно времени, чтобы спланировать свой досуг. Ждите каждую среду наш дайджест и ничего не пропускайте. На этой неделе нас ждет театральная премьера, концерт немецкой группы, лекция о прививках и тренинг по общению.

Если вы устраиваете интересное событие — присылайте его анонс нам на почту editor.mogilev@tut.by — возможно, мы разместим его в обзоре. Это бесплатно.

Среда, 16 октября

В театре кукол настоящее событие для детей и родителей: ставят сказку о домашних тапочках «Медведь наоборот» режиссера Светланы Залесской-Бень. Начало в 18.00.

режиссера Светланы Залесской-Бень. Начало в 18.00. Концерт немецкой рок-группы «Solche» в рамках недели Германии 2019, состоится в тайм-кафе «Небо». Вход свободный. Начало в 19.00.

в рамках недели Германии 2019, состоится в тайм-кафе «Небо». Вход свободный. Начало в 19.00. Можно увидеть ту самую, легендарную первую «Матрицу» . Покажут ее на языке оригинала с русскими субтитрами. Начало сеансов в кинотеатре «Родина» в 20.30.

Четверг, 17 октября

В кино большая премьера — «Малефисента: Владычица тьмы» . Это ремейк диснеевского мультипликационного фильма 1959 года «Спящая красавица», а также вольный пересказ и переосмысление самой сказки, который посвящен Малефисенте, главной злодейке оригинального мультфильма. Сеансов много, время выбирайте.

. Это ремейк диснеевского мультипликационного фильма 1959 года «Спящая красавица», а также вольный пересказ и переосмысление самой сказки, который посвящен Малефисенте, главной злодейке оригинального мультфильма. Сеансов много, время выбирайте. Ольга Громова, автор знаменитого «Сахарного ребенка», приезжает в Могилев, чтобы встретиться с читателями. Встреча пройдет в областной библиотеке (ул. Крыленко, 8), вход свободный. Начало в 15.00.

Пятница, 18 октября

В драмтеатре премьерный показ спектакля «Семь женщин на шее» . Это легкий, игривый, блестящий спектакль, в котором каждый персонаж обладает ярким характером. Французская комедия — с надлежащей романтикой и искрометным юмором. События накладываются одно на другое, ниткой сматываются в клубок, распутать который — задача не из простых. Начало в 18.30.

Суббота, 19 октября

Если хотите научится грамотному общению — вас ждут в тайм-кафе «Небо». Известный эксперт Наталья Низовцова проводит тренинг базового уровня для начинающих. Начало в 10.30.

для начинающих. Начало в 10.30. В областной научно-технической библиотеке пройдет публичная лекция проекта «Наука вне себя» известного «Доктора Лобанова» . Речь пойдет об истории и современности вакцинации, актуальных вакциноконтролируемых инфекциях и их профилактике. Вход свободный, необходима регистрация . Начало в 14.00.

Воскресенье, 20 октября

Посмотрите на рептилий — в ТЦ «Е-Сити» проходит необычная выставка. Вы сможете увидеть хамелеонов, ящериц, лягушек и кровожадных крокодилов. Всего более 70 террариумов. Время работы с 10.00 до 21.00.

Понедельник, 21 октября

В музее им П. Масленикова проходит интерактивная выставка Fantasy land, посвященная культуре и традициям Японии. Экспозиция открыта с 11.00 до 19.00.

Вторник, 22 октября

В музее им. Бялыницкого-Бирули пройдет концерт солиста Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Ильи Сильчукова . Начало в 18.00.

Среда, 23 октября

У драмтэатры даюць «Таямніцы старой ратушы» , Вас чакае захапляльны сюжэт, фантастычныя вобразы, сераднявечны каларыт, востры сацыяльны падтэкст і, вядома ж, магія — чорная і белая. Пачатак у 18.30.

, Вас чакае захапляльны сюжэт, фантастычныя вобразы, сераднявечны каларыт, востры сацыяльны падтэкст і, вядома ж, магія — чорная і белая. Пачатак у 18.30. Это последний день показа нашумевшего «Джокера» в исполнении Хоакина Феникса. Если не успели посмотреть на большом экране, то в кино повторять его будут очень нескоро. Выбирайте сеансы.

Хорошей недели!

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