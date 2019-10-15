ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Среда развлечений» в Могилеве: лекция о прививках, «Джокер» и концерт немецкой группы

16.10.2019 12:22 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Среда развлечений» — рубрика, в которой мы рассказываем обо всем самом интересном в Могилеве на ближайшей неделе. У вас будет достаточно времени, чтобы спланировать свой досуг. Ждите каждую среду наш дайджест и ничего не пропускайте. На этой неделе нас ждет театральная премьера, концерт немецкой группы, лекция о прививках и тренинг по общению.

Если вы устраиваете интересное событие — присылайте его анонс нам на почту editor.mogilev@tut.by — возможно, мы разместим его в обзоре. Это бесплатно.

Среда, 16 октября

  • В театре кукол настоящее событие для детей и родителей: ставят сказку о домашних тапочках «Медведь наоборот» режиссера Светланы Залесской-Бень. Начало в 18.00.
  • Концерт немецкой рок-группы «Solche» в рамках недели Германии 2019, состоится в тайм-кафе «Небо». Вход свободный. Начало в 19.00.
  • Можно увидеть ту самую, легендарную первую «Матрицу». Покажут ее на языке оригинала с русскими субтитрами. Начало сеансов в кинотеатре «Родина» в 20.30.

Четверг, 17 октября

  • В кино большая премьера — «Малефисента: Владычица тьмы». Это ремейк диснеевского мультипликационного фильма 1959 года «Спящая красавица», а также вольный пересказ и переосмысление самой сказки, который посвящен Малефисенте, главной злодейке оригинального мультфильма. Сеансов много, время выбирайте.
  • Ольга Громова, автор знаменитого «Сахарного ребенка», приезжает в Могилев, чтобы встретиться с читателями. Встреча пройдет в областной библиотеке (ул. Крыленко, 8), вход свободный. Начало в 15.00.

Пятница, 18 октября

  • В драмтеатре премьерный показ спектакля «Семь женщин на шее». Это легкий, игривый, блестящий спектакль, в котором каждый персонаж обладает ярким характером. Французская комедия — с надлежащей романтикой и искрометным юмором. События накладываются одно на другое, ниткой сматываются в клубок, распутать который — задача не из простых. Начало в 18.30.

Суббота, 19 октября

Воскресенье, 20 октября

  • Посмотрите на рептилий — в ТЦ «Е-Сити» проходит необычная выставка. Вы сможете увидеть хамелеонов, ящериц, лягушек и кровожадных крокодилов. Всего более 70 террариумов. Время работы с 10.00 до 21.00.

Понедельник, 21 октября

  • В музее им П. Масленикова проходит интерактивная выставка Fantasy land, посвященная культуре и традициям Японии. Экспозиция открыта с 11.00 до 19.00.

Вторник, 22 октября

  • В музее им. Бялыницкого-Бирули пройдет концерт солиста Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Ильи Сильчукова. Начало в 18.00.

Среда, 23 октября

  • У драмтэатры даюць «Таямніцы старой ратушы», Вас чакае захапляльны сюжэт, фантастычныя вобразы, сераднявечны каларыт, востры сацыяльны падтэкст і, вядома ж, магія — чорная і белая. Пачатак у 18.30.
  • Это последний день показа нашумевшего «Джокера» в исполнении Хоакина Феникса. Если не успели посмотреть на большом экране, то в кино повторять его будут очень нескоро. Выбирайте сеансы.

Хорошей недели!

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на концерт одной из самых востребованных оперных пар мира

App Store Google Play
 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рассказываем о самых интересных событиях предстоящей недели в Могилеве.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый джекпот электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика