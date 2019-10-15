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Реконструкция здания бывшей гостиницы «Бристоль» в Пинске обошлась в 300 тысяч долларов

16.10.2019 12:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Пинске восстановили здание гостницы «Бристоль» на берегу Пины, пишет «Медиа-Полесье».



В начале 2000-х здание бывшей гостиницы «Бристоль» более трех лет пустовало. В 2004 году решением руководства города строение было выставлено на продажу. Покупатель нашелся только через три года: в 2007-м через аукцион его приобрела частная компания ООО «Деметра».

Новый владелец приступил к реконструкции здания не сразу. Финансовый кризис, скачки курсов валют и оформление всех документов откладывали начало работ.

Только в феврале 2019 года владельцу здания удалось уладить все формальности и приступить к реконструкции.

В сентябре заблестели стеклянные окна здания, преобразился фасад. Но вот знаменитые бетонные шары с фасада пропали. В Министерстве культуры приняли решение: бетонные шары были установлены значительно позже постройки самого здания и являются нехарактерными элементами для архитектуры того периода.

По достоверным источникам, реконструкция здания обошлась примерно в 300 тысяч долларов.

Сейчас в здании полным ходом идут внутренние отделочные работы. Ожидается, что в здании откроют пункты оказания социальных и медицинских услуг. Помимо этого, здесь начнут работать магазинчики и офисы. Правда, места на 640 квадратных метрах хватит не всем желающим. Тем более, что в наличии помещения от 16 до 150 квадратов и по цене — от 7 до 10 евро.

Бывшая гостиница «Бристоль»

Здание построили в 1902 году. Изначально здесь располагалась гостиница «Бристоль» на 14 номеров. В силу различных обстоятельств хозяева отеля разрешили разместить там медицинские кабинеты. Например, до 1927 года в этом здании работал рентгенологический кабинет доктора Дмитрия Евсеенко.

Дальнейшая судьба гостиницы была так или иначе связана с медициной. В послевоенное время и вплоть до 1992 года в здании размещался военный госпиталь учебного отряда военно-морского флота СССР. С 1995 по 2004 год — поликлиника Пинского городского онкологического диспансера.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Ожидается, что в здании откроют пункты оказания социальных и медицинских услуг.
 
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