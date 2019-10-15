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BMW показала конкурента Mercedes CLA - Gran Coupe второй серии

16.10.2019 12:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Производители уже достаточно долгое время глумятся над привычной автомобильной терминологией, называя купеобразные седаны с заниженной линией крыши и безрамочными стеклами «четырехдверными купе». Очередную такую машину уже в ближайшее время выведет на рынок и BMW.


В ряду BMW это самое компактное Gran Coupe (длина 4,52 м, колесная база — 2,67 м), некоторые подробности о котором в компании раскрыли еще минувшим летом. Напомним, что платформу четырехдверная вторая серия с внутренним заводским индексом F44 делит с новой «пятидверкой» первой серии — у машины поперечное расположение двигателя и базовый привод на переднюю ось.


Опциональная полноприводная трансмиссия xDrive с муфтой подключения задней оси дополнена ездовой электроникой нового поколения. Это антипробуксовочная система ARB, которая прежде использовалась на электрокаре i3S, а также технология BMW Performance Control, управляющая распределением крутящего момента между колесами для улучшения устойчивости и маневренности в поворотах.


Внутреннее убранство младшего Gran Coupe идентично первой серии, а главной особенностью является так называемый Live Cockpit с парой дисплеев 10,25 дюйма каждый (для виртуальных приборов и мультимедиасистемы с возможностью управления голосом и жестами).


По примеру «единички» для Gran Coupe второй серии будут доступны современные электронные помощники, включая адаптивный круиз-контроль, системы автоматического удержания на полосе и парковки, ассистент движения задним ходом и многое другое. Объем багажника у седана — 430 л.


На европейском рынке баварская новинка дебютирует с тремя двигателями на выбор. У базовой версии 218i это 1,5-литровая бензиновая турбо-«тройка» мощностью 140 лошадиных сил, вариант 220d получит двухлитровый турбодизель на 190 сил, а на вершине гаммы — M235i xDrive с 306-сильной турбированной «четверкой» объемом 2 л. Коробок передач в гамме предусмотрено сразу три — 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот» для 218i и 8-ступенчатый «автомат» у остальных модификаций.


Премьера «двойки» Gran Coupe состоится в ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе, но у дилеров автомобиль появится следующей весной. Цен в BMW пока не озвучили.

 
 
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В BMW рассекретили самое компактное Gran Coupe - вслед за лифтбеком четвертой серии и седаном восьмой серии в гамме появится купеобразная «двойка».
 
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