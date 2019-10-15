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Мама забыла поцеловать сына перед уходом на работу. Реакцию мальчика снял на видео отец

16.10.2019 11:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мама забыла поцеловать 2-летнего сына перед уходом на работу – мальчик высказал папе свое возмущение.  

История была опубликована на Daily Mail. Возмущенный Александр закончил тренировку по футболу, а его мама собиралась на работу и в спешке выбежала из дома, забыв поцеловать сына.  

Отец мальчика снял реакцию сына на видео – она была одновременно веселой и обиженной. Мальчик объяснил отцу, почему он в ярости.  

Мама забыла поцеловать сына перед уходом на работу. Реакцию мальчика снял на видео отец

«Мама», – смог из себя выдавить ребенок. «Она не поцеловала тебя», – спросил отец. Мальчик кивнул и продолжил, что не может прийти в себя из-за того, что мама так поступила. «Она просто пошла на работу? Какая мама так делает».  

Александра также расстроило, что мама не поцеловала папу и его новорожденную сестру.  

Мама забыла поцеловать сына перед уходом на работу. Реакцию мальчика снял на видео отец

Мама по имени Диана поделилась этим видео в соцсетях. «Ему было что сказать», – отметила женщина.  

Она рассказала, что позаботилась о том, чтобы поцеловать сына сразу же по приходу домой.  

А ролик с реакцией малыша стал вирусным.  

Тут что-то не так, да? Парень заменил детскую фотографию на взрослую и ждал, пока кто-нибудь это заметит (здесь подробнее).  

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Мама забыла поцеловать 2-летнего сына перед уходом на работу – мальчик высказал папе свое возмущение.   История была опубликована на Daily Mail. Возмущенный Александр...
 
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