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Мама забыла поцеловать сына перед уходом на работу. Реакцию мальчика снял на видео отец
Источник материала: СТВ
Мама забыла поцеловать 2-летнего сына перед уходом на работу – мальчик высказал папе свое возмущение.
История была
Отец мальчика снял реакцию сына на видео – она была одновременно веселой и обиженной. Мальчик объяснил отцу, почему он в ярости.
«Мама», – смог из себя выдавить ребенок. «Она не поцеловала тебя», – спросил отец. Мальчик кивнул и продолжил, что не может прийти в себя из-за того, что мама так поступила. «Она просто пошла на работу? Какая мама так делает».
Александра также расстроило, что мама не поцеловала папу и его новорожденную сестру.
Мама по имени Диана поделилась этим видео в соцсетях. «Ему было что сказать», – отметила женщина.
Она рассказала, что позаботилась о том, чтобы поцеловать сына сразу же по приходу домой.
А ролик с реакцией малыша стал вирусным.
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Мама забыла поцеловать 2-летнего сына перед уходом на работу – мальчик высказал папе свое возмущение. История была опубликована на Daily Mail. Возмущенный Александр...
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