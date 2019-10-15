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Нарядный Берлин: в городе проходит фестиваль света

16.10.2019 11:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Германии. Берлин превратился в огромную световую инсталляцию. В городе проходит фестиваль света, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нарядный Берлин: в городе проходит фестиваль света

Миллиарды разноцветных огней украшают более 70 всемирно известных исторических и архитектурных памятников. Улицы освещают сотни прожекторов и фонарей, а в небе взрываются тысячи фейерверков.

Нарядный Берлин: в городе проходит фестиваль света

Нарядный Берлин: в городе проходит фестиваль света

Этот фестиваль проводят с 2005 года. Все действия происходят ночью. Главная цель организаторов – показать, что и в темное время суток мегаполис может и должен быть живым и загадочным.

Нарядный Берлин: в городе проходит фестиваль света

Чтобы увидеть это грандиозное шоу, в город приехали сотни туристов.

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Новости Германии. Берлин превратился в огромную световую инсталляцию. В городе проходит фестиваль света, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Миллиарды...
 
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