В Бразилии под завалами рухнувшего дома ищут людей

Источник материала: СТВ

Новости Бразилии. В бразильской Форталезе продолжается поисково-спасательная операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под завалами обрушившегося накануне 7-этажного дома могут находиться ещё не менее 9 человек. В момент происшествия в здании и рядом с ним находились около 20 граждан. Один погиб, 9 – удалось спасти.





В зоне ЧП нарушено электро- и газоснабжение. В целях безопасности жителей соседних домов эвакуировали. По словам бывших жильцов высотки, дом был построен более 40 лет назад и требовал капитального ремонта.