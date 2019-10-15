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В Бразилии под завалами рухнувшего дома ищут людей
Источник материала: СТВ
Новости Бразилии. В бразильской Форталезе продолжается поисково-спасательная операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под завалами обрушившегося накануне 7-этажного дома могут находиться ещё не менее 9 человек. В момент происшествия в здании и рядом с ним находились около 20 граждан. Один погиб, 9 – удалось спасти.
В зоне ЧП нарушено электро- и газоснабжение. В целях безопасности жителей соседних домов эвакуировали. По словам бывших жильцов высотки, дом был построен более 40 лет назад и требовал капитального ремонта.
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Новости Бразилии. В бразильской Форталезе продолжается поисково-спасательная операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под завалами обрушившегося...
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